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Kemer Belediyesi yaşlı vatandaşların evlerinde bakımlarını yapıyor

Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kemer'de bakıma muhtaç yaşlı vatandaşlara evlerinde hizmet veriyor.

09.12.2019 12:59 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:04Kemer Belediyesi yaşlı vatandaşların evlerinde bakımlarını yapıyor
Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kemer'de bakıma muhtaç yaşlı vatandaşlara evlerinde hizmet veriyor.

Sağlık ekipleri, evde sağlık hizmetleri kapsamında yaşlı ve kontrolleri olan yaşlı vatandaşlara sağlık hizmeti vermeye devam ediyor. Belediye ekipleri çalışmaları kapsamında bir hafta boyunca 13 kişiye kendi evinde pansuman yaptı, 6 kişiyi de tıraş hizmeti verdi. İki vatandaşa evinde banyo yaptıran ekipler, 6 vatandaşın da evinde temizlik yaptı. 1 kişiye enjeksiyon yapan sağlık ekipler, 2 vatandaşa hasta yatağı teminini sağladı, 1 hasta vatandaşa da tekerlekli sandalye verdi.

Ekipler öte yandan, 4 kişiyi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne ait hasta nakil ambulansı ile 3 kişiyi de hasta nakil aracıyla Kemer Devlet Hastanesi'ne tedavi amaçlı götürdü. Evde sağlık hizmetlerine son hızla devam edildiği bildirildi. - ANTALYA

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Kemer Belediyesi, Kemer, Güncel

Kaynak: İHA

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