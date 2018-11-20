Kemer Beycik'in İçme Suyu Sorunu Çözülüyor

20 Kasım 2018 Salı 11:58



20 Kasım 2018 Salı 11:58

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kemer'in Beycik Mahallesi'nde 1 milyon 315 bin TL maliyetli 14 kilometrelik içme suyu isale ve şebeke hattı yapıyor.Antalya Büyükşehir Belediyesi, alt yapı seferberliği içinde ilçelerin alt yapı eksikliklerini tamamlamaya devam ediyor. Antalya Su ve Atıksu İdaresi Müdürlüğü (ASAT) ekipleri, Kemer'in Beycik Mahallesinde yaşanan su sorununu gidermek için çalışma başlattı. Ekipler, mahalleyi suya kavuşturmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Beycik'te kesintisiz içme suyu temini için 14 bin metrelik yeni hat çekiliyor. 10 bin metresi tamamlanan çalışmalarda dünya standartlarında borular kullanılıyor. 1 milyon 315 bin TL maliyeti olan bu yatırım ile Beycik'in içme suyu sorunu çözülmüş olacak.ASAT'ın büyük bir titizlikle sürdürdüğü çalışmaların Aralık ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. - ANTALYA