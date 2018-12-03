Kemer'de İki Mevsim Bir Arada

03 Aralık 2018 Pazartesi 10:47



03 Aralık 2018 Pazartesi 10:47

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde yerli ve yabancı turistler iki mevsimi bir arada yaşadı. Turistler bir yanda denize girerken, diğer yanda 2 bin 365 metre yükseklikte kartopu keyfi yaşadı.Türkiye'nin birçok ilinde hava sıcaklıkları düşüp, yağmur ve kar etkili olurken, Kemer'de ise hava sıcaklığı 22 dereceyi buldu. Sıcak havayı fırsat bilen yabancı tatilciler ise soluğu plajlarda aldı. Deniz sıcaklığının da 21 derece olduğu ilçede denize girip, güneşlenen turistler yazdan kalma havanın tadını çıkardı.TAHTALI'DA KAR KALINLIĞI 25 SANTİMİlçenin sahil kesiminde bu görüntüler olurken, 2365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesine ise ilk kar düştü. Gece başlayan kar yağışı nedeniyle Tahtalı'nın zirvesinde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaşırken, sıcaklık ise gündüz 5, gece eksi 3 derece hissedildi. Tahtalı Dağı'na teleferikle çıkan yerli ve yabacı turistler güneşli havada kartopu oynayarak yılın ilk karıyla tanıştı.'BENİM İÇİN ÇOK GÜZEL BİR HAVA'Kemer'e tatil için ailesi ve arkadaşlarıyla Ukrayna'nın başkenti Kiev'den gelen Viktor Kostenko (29), Türkiye'ye ilk defa kışın geldiğini söyledi. Viktor Kostenko, "Eksi 8 derece soğuk olan Kiev'den geldim. Benim için çok güzel bir hava elbette. Kışın denizi görmek ve böyle bir hava çok keyifli" dedi.'HİÇ SIKINTIMIZ YOK'İran'dan tatil için 15 arkadaşıyla Kemer'e gelen Cevad Kerimi (28), "Arkadaşlarımızla internet üzerinden konuşarak havanın güzel olduğu tarihte Kemer'e gelme kararı aldık, denize girmek ve tatil yapmak için. Arkadaşlarımızla toplandık 15 kişiyle tur firmasıyla geldik. Sizin Cumhurbaşkanınız Recep Tayip Erdoğan, İranlı turistlerin burada olmasına seviniyor. Biz de bu nedenle buraya geliyoruz. Bizim burada hiç sıkıntımız yok, bizimle çok iyi ilgileniyorlar. Burada rahatız" diye konuştu. - Antalya