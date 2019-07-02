02.07.2019 17:31
Haberler» Güncel» Haber

Kemer'de ırmak temizliğine başlandı

Kemer

Bartın Belediyesi ve Devlet Su İşleri Bartın Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa Kemerköprü Mahallesi'nde ırmak temizleme çalışması yapılıyor.

Bartın Belediyesi ve Devlet Su İşleri Bartın Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa Kemerköprü Mahallesi'nde ırmak temizleme çalışması yapılıyor.

Bartın Belediyesi ve Devlet Su İşleri Bartın Şube Müdürlüğü tarafından ortak araç ve ekipmanlar kullanılarak Kemerköprü altında biriken taş ve toprak temizleme çalışması yapılıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemal Akın, "Devlet su İşleri Müdürlüğü ve Bartın Belediyesi olarak aldığımız karar doğrultusunda Kemerköprü'nün altından geçen ırmak yatağında temizleme çalışması yapıyoruz. Kentimizin yoğun yağış aldığı dönemlerde yükselen ırmak suyu ile birlikte bölgede biriken taş ve toprak birikintileri, iş makineleri ve kamyon yardımı ile kaldırılıyor. Burada yaptığımız çalışma ile ırmak yatağını genişletmeyi ve suyun rahatlıkla akmasını sağlayacağız. Kısa zamanda çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz. Görevli personelimize işlerinde kolaylıklar diliyorum" dedi. - BARTIN
Kaynak: İHA
Devlet Su İşleri, Bartın, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:04   İşte Üsküdar'daki korkutan patlamadan ilk görüntüler!
19:04   Şırnak'ta 'Yaza merhaba' şenliği
19:04   SİVAS Ahırda çıkan yangında hayvanlar öldü
19:01   "İsrail'in saldırıları, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ediyor"
19:00   GUSAD'ın yeni başkanı Mesut Çakmak oldu
19:00   Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu'ndan FSM Köprüsü'ndeki çalışmalarla ilgili açıklama
19:00   YÖK'ten 'Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019 Raporu'