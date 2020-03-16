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Kemer'de muhtarların altyapı talepleri dinlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer'de muhtarların alt yapı ile sorun ve taleplerini dinledi.

16.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:48
Kemer'de muhtarların altyapı talepleri dinlendi
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer 'de muhtarların alt yapı ile sorun ve taleplerini dinledi.

Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde muhtarlarla toplantılar düzenleyerek, sorun ve taleplerini yerinde dinlemeye devam ediyor. Bu kapsamda ASAT Genel Müdürlüğü yetkilileri Kemer'de mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Toplantıda ilçede devam eden çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgiler paylaşıldı. Toplantıya katılan muhtarlar da sorumluluk bölgelerindeki sorunları ve altyapı taleplerini ASAT yetkililerine iletti. Muhtarlar, halkla belediye arasında sağlıklı bir iletişimin sürdürülmesine katkı sağlayan buluşmaların önemine işaret etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer, Güncel

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