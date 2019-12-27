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Kemer'de otomobilin çarptığı at öldü, 4 kişi yaralandı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, karayoluna çıkan at, otomobilin çarpması sonucu öldü.

27.12.2019 23:23 | Son Güncelleme: 27.12.2019 23:23 Kemer'de otomobilin çarptığı at öldü, 4 kişi yaralandı

ANTALYA'nın ilçesinde, karayoluna çıkan at, otomobilin çarpması sonucu öldü. Ardından üç aracın daha karıştığı kazada 4 kişi de hafif yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kemer'in Mahallesi D-400 yolunda meydana geldi. Köpek Solutan mevkiinde başı boş atlardan biri karayoluna çıktı. Kemer'den Kumluca yönüne giden 07 TDS 15 plakalı otomobilin çarptığı at öldü. Kazaya, 07 YDY 99 plakalı kamyon, 07 V 1234 plakalı midibüs ve 07 ZY 0717 plakalı minibüs de karıştı. Zincirleme kazada, 07 V 1234 plakalı minibüsteki 4 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Ölen at ise belediye ekiplerince olay yerinden götürüldü.



Tekirova, Kemer, Güncel

Kaynak: DHA

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