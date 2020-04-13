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Kemer'de pazarlarda denetim devam ediyor

Kemer Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tüm dünyada etkisini devam ettiren Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirleri uygulamaya devam ediyor.

13.04.2020 17:07 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:08
Kemer'de pazarlarda denetim devam ediyor
Kemer Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tüm dünyada etkisini devam ettiren Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirleri uygulamaya devam ediyor.

Halkın sağlığı açısından ilçe merkezinde ve Beldibi mahalle pazar yerlerinde alınan tedbirler kapsamında, pazarların giriş ve çıkışları kontrollü olarak sağlanıyor. Belediye ekipleri, ilçede kurulan pazarların giriş ve çıkışlarında halkın ateşini ölçüyor, maskesi bulunmayanlara ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştiriyor. Giriş ve çıkışların tek noktadan yapıldığı pazar yerlerinde satışa sunulan ürünlerde poşetlenerek halka el değmeden ulaştırılıyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, "Halkımızın endişeye kapılmasına gerek yok. Biz belediye olarak önlemlerimizi daha önce aldık ve almaya da devam ediyoruz. Yeter ki halkımız evlerinde kalsın. Her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olmaya devam edeceğiz. Pazar yerlerinde aldığımız tedbirlere tüm halkımızın uymasını rica ediyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Zabıta Müdürlüğü, Beldibi, Kemer, Güncel
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