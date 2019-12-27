Haberler » Güncel » Kemer'de peyzaj çalışması - Haber

Kemer'de peyzaj çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kemer'de peyzaj yenileme ve mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirdi.

27.12.2019 13:00 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:05 Kemer'de peyzaj çalışması
Antalya Büyükşehir Belediyesi 'de peyzaj yenileme ve mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirdi. Liman Caddesi'ne on binlerce mevsimlik çiçek dikildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, kışlık çiçek dikimi ve revizyon çalışması kapsamında milyonlarca çiçeği toprakla buluşturmaya devam ediyor. Ekipler son olarak turizmin incisi Kemer'de çalışma yaptı. Kemer'in en işlek caddesi olan Liman Caddesi'ni baştan sona bakıma alan ekipler yoğun ve titiz bir çalışma gerçekleştirdi. Liman Caddesi'ndeki revizyon çalışmaları kapsamında budama ve temizlik çalışması yapılırken, 33 bin 600 mevsimlik çiçek, 4 bin kalıcı bitkinin de dikimi gerçekleştirildi. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:28   Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem - Hafif hasarlı binalar (3) - Haber
14:28   Dijital Gösterim Merkezi'ndeki Ara Güler sergisine yoğun ilgi - Haber
14:26   SARIYER'DE KURU YÜK GEMİSİ KIYIYA ÇARPTI - Haber
14:23   Aksaray belediyesi gençlerin fikirlerini değerlendirdi - Haber
14:23   Aksaray OSB büyümeye devam ediyor - Haber
13:12   Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Haber
12:40   Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı - Haber
12:39   İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu - Haber
12:33   Kanal İstanbul'u yanlış anlayan gencin yorumu olay oldu - Haber
11:25   Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a hafta sonunda kar geliyor - Haber
27.12.2019 14:29:50