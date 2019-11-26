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Kemer'de sel bilançosu kabarıyor

Sabahın ilk saatlerinde Kemer'i vuran sel ve su baskınlarının yaraları sarılmaya çalışılıyor.

26.11.2019 15:50 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:50Kemer'de sel bilançosu kabarıyor
Sabahın ilk saatlerinde 'i vuran sel ve su baskınlarının yaraları sarılmaya çalışılıyor. Kemer Kaymakamlığı ile, Belediyenin Fen İşleri ve Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin zarar gören ev ve işyerlerinde hasar tespit çalışması yaptığı belirtiliyor.
Fırtına ve sağanak yağışın getirdiği sel ve su baskınlarından zarar gören vatandaşları ziyaret eden belediye başkanı Necati Topaloğlu, belediye ekipleriyle vatandaşa destek olmaya çalıştıklarını belirtti ve kullanılamayacak durumda olan 6 evdeki vatandaşları çevredeki pansiyonlara yerleştirdiklerini, zarar gören 35 evdeki hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Su baskınlarından zarar gören ev ve işyerlerinin sayısının daha fazla olduğu belirtiliyor. Olayın ilk şokuyla hasarlarını belediye ve Kaymakamlığa bildirmeyen vatandaşların bu hasarlarını bildirmesiyle sayının artacağı tahmin ediliyor.
Öte yandan, vatandaşlar da kendi yaralarını kendileri sarmaya çalışıyor. Kuzdere'de oturan ve evinin önündeki tıkanan su kanallarını açmaya çalışan 65 yaşındaki Zeynep Akar "Her yer tıkanmış, evde kimse yok, mecbur kaldık ne yapalım" diye konuştu.
Akar, evlerinin yakınındaki yola seller tarafından getirilen mil ve çakılların temizlenmesini istedi.
"TAŞAN ÇAY KORKULUKLARI KIRDI"
Kiracısı Serhat Akbulut'un oturduğu evi sel suları basınca temizlik için yardıma koşan Melih Hamamcıoğlu da, bu eve 20 yıl önce su girdiğini belirterek, "Bu kadar şiddetli bir yağış görmeyeli çok uzun zaman oldu" diye konuştu.
Taşan Keçili Çayı'nın kırdığı korkulukların destek profiliyle yerine konulduğu görülürken, ev ve işyerleri dışında, hayvan ağıllarının, bağ ve bahçelerin, yer yer sulama kanallarının zarar gördüğü ilçede çalışmalar devam ediyor.
(İHA)

Kemer, Güncel

Kaynak: İHA

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