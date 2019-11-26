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Kemer'de şiddetli yağış sonrası evleri su bastı, araçlar sele kapıldı

Kemer'de şiddetli yağış sonrası evleri su bastı, araçlar sele kapıldı bir araç sele kapılırken iki kişi son anda kurtulduANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde bazı bölgeler gece boyu yağan sağanak yağışın etkisiyle sular altında kaldı.

26.11.2019 10:02 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:06
'de şiddetli yağış sonrası evleri su bastı, araçlar sele kapıldı
bir araç sele kapılırken iki kişi son anda kurtuldu
ANTALYA - 'nın Kemer ilçesinde bazı bölgeler gece boyu yağan sağanak yağışın etkisiyle sular altında kaldı. Ağva Deresi ve Keçili Çayı'nın taştı, bir otomobi sele kapılırken çoğu bodrum kat olan bazı evleri su bastı. Su basan evlerdeki aileler pansiyona yerleştirildi.
Dün akşam saatlerinde Kemer'i etkisi altına alan sağanak yağış ve rüzgar gece yarısından sonra şiddetini artırdı. Yayla bölgelerine yüksek miktarda yağış düşünce, Ağva Deresi ve Keçili Çayı taştı. Keçili Deresi üzerindeki korkuluk selin getirdiği döküntülerin çarpmasıyla devrilirken, bazı evlerin bahçe duvarları yıkıldı.
Yağış sürerken otomobiliyle evine gitmekte olan Hakan Karasu'nun aracı, sel sularına kapıldı. Araçta bulunan kuzeniyle birlikte son anda araçtan çıkabilen Karasu yara almazken, otomobil terk dönerek Keçili Deresi'ne sürüklendi. Araç, Belediyenin gönderdiği kepçe yardımıyla dere yatağından çıkarıldı.
Kuzdere Mahallesi, Yenimahalle ve Arslanbucak Mahallelerinde özellikle bodrum katları sel sularını astı. Evlerine dolan sel sularını ailesi ile birlikte uykuda yakaladığı Yemliha Yıldırım canlarını zor kurtardıklarını belirtirken komşusu Abidin Güneş'de sağlık memuru olarak atandığı Kemer'e geleli 10 gün olduğunu söyledi. Komşusunun evinden gelen gürültüye uyandığını söyleyen Güneş, yataktan kalktığı anda evin su ile dolmaya başladığını ailesini hızla çıkarttığını anlattı.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve Başkan Yardımcısı Emin Gül'de selden etkilenen bölgelerdeki çalışmaları yerinde izlerken, ilçede kurulacak bir komisyonla hasar tespit çalışmalarına başlanacağı öğrenildi.
Kemer'de şiddetli yağış sonrası evleri su bastı, araçlar sele kapıldı

Antalya, Kemer, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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