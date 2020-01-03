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Kemer'e yeni parklar kazandırılıyor

Kemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çalışmaları kapsamında yeni parklar inşa ederken, mevcut parklarda da bakım faaliyetlerine devam ediyor.

03.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:01 Kemer'e yeni parklar kazandırılıyor
Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çalışmaları kapsamında yeni parklar inşa ederken, mevcut parklarda da bakım faaliyetlerine devam ediyor.

Belediye ekipleri, Arslanbucak Mahallesi 392 ada üzerinde bulunan alana park yapımına başladı. Alanda bulunan narenciye bahçesi korunarak boş olan alanda da çocuklar için oyun parkı, aileler için oturma ve fitness aletlerinin olduğu ortamlar oluşturulacak. Kemer'de halkın yeşil alanlarda daha fazla vakit geçirebilmesi için çalışmalarına hız kesmeden devam eden belediye ekipleri, Kalimera Kavşağında bulunan park alanında da düzenleme çalışmaları kapsamında sulama sisteminin alt yapısını hazırlıyor. Atatürk Caddesi'nde dolomit taşı ve kiremit irmiği kullanılarak yeniden düzenleme çalışmalarına başlayan ekipler, yıkılan büfelerin de molozlarını temizledi. - ANTALYA

Kemer Belediyesi, Kemer, Güncel

Kaynak: İHA

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