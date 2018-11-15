Kemer Görünümlü Bıçak, Polis Ekiplerini Bile Hayrete Düşürdü

Bursa'da Suriye uruklu 2 kişi, kemer şeklinde özel yaptırılan ve kolaylıkla bele takılan bir bıçakla Suriye uyruklu 3 vatandaşı gasp etti. Yapılan şikayet üzerine harekete geçen gasp ekipleri 2 şahsı kullandıkları özel yapım kemer görünümlü bıçakla birlikte yakaladı.

CEP TELEFONLARINI VE PARALARINI ÇALDIRLAR

Olay merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Suriye uyruklu 3 kişi H.S. isimli bir başka Suriye vatandaşının evine girdi. Evde bulunan H.S. ve misafirleri G.Ş. ile U.Ş'e ait cep telefonu ve paraları alan şahıslar aynı zamanda yanlarındaki bıçakla 3 kişiyi tehdit etti. Cep telefonlarını ve paraları alan 3 şahıs, daha sonra kaçarak evden uzaklaşırken ev sahibi H.S. olayla ilgili emniyete ihbarda bulundu.

63 CM BIÇAK ELE GEÇİRİLDİ

İhbarı değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili yaptıkları araştırmada gaspçıların B.E, H.H. ve F.M. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Şahısların yakalanması için çalışmalara başlayan gasp ekipleri, suçu işleyen B.E. ile H.H'yi yakaladı. Mağdurların şikayetlerinde bıçak kullanıldığını söylemesi sebebiyle gasp polisi şahısların üzerinde ve evlerinde suç esnasında kullanılan bıçağı aradı. Şahıslar evde bıçak olmadığını ve iddia edildiği gibi bıçak kullanmadıklarını ileri sürerken polis ekipleri evde yaptıkları aramada özel yapım olduğu öğrenilen kemer görünümlü üzerinde metal perçinler olan kılıf içerisinde namlu kısmı 63 cm olan bir bıçak ele geçirdi.

YAKALANAN ZANLILAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa'da ilk defa ele geçirildiği öğrenilen bıçak, içerisinde saklanılan kemer sayesinde fark edilmiyorken, bıçağın son derece keskin olduğu görüldü. Polis ekipleri bıçağa el koyarken, yakalanan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.