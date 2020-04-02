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Kemer Kaymakamlığında korona virüs toplantısı

Kemer Kaymakamlığında yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplantı düzenlendi.

02.04.2020 15:49 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:49
Kemer Kaymakamlığında korona virüs toplantısı
Kemer Kaymakamlığında yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplantı düzenlendi. Toplantıda, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yapılacak olan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Murtaza Dayanç'ın başkanlığında düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı ve Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkanı Şener Gürler ve KETAV ve Profesyonel Otel Yöneticileri (POYD) Başkan Yardımcısı Volkan Yorulmaz katıldı.

Toplantıda, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yapılacak olan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

İhtiyaç sahibi vatandaşların belirlenmesinin ardından yapılacak olan yardımlar ile ilgili bir araya gelen heyetin, gelecek hafta da bir toplantı daha gerçekleştireceği ve yardım çalışmalarına başlayacakları bildirildi.

Kemer Belediyesi, söz konusu yardımlarla ilgili olarak bu hafta bin adet yardım paketi dağıtmaya başladı.

Toplantı ardından açıklama yapan Belediye Başkanı ve KETAV Başkanı Necati Topaloğlu, "Kaymakamımız Murtaza Dayanç başkanlığında turizmin sivil toplum örgütleri ile bir araya geldik. Bölgemizde gıda yardımına çok ihtiyaç olduğunu ve bununla ilgili olarak 'nasıl bir çalışma yaparız?' diye konuştuk. Pazartesi günü saat 14.30'da tekrar toplanarak sonuca ulaştıracağız ve Kemer'deki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yardımsız bırakmayacağız. Lütfen herkes evlerinde kalsın. Biz resmi kurumlar olarak gereken bütün tedbirleri almaya devam ediyoruz" dedi. - ANTALYA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Necati Topaloğlu, Kemer, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Kemer Kaymakamlığında korona virüs toplantısı - Haberler

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