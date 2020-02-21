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Kemer ormanlarına fotokapanlı koruma

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki 40 bin hektarlık orman alanı, bölgedeki suçları engellemek ve şüphelileri teşhis etmek için fotokapanlarla gözetlenmeye başlandı.

21.02.2020 07:48 | Son Güncelleme: 21.02.2020 07:48Kemer ormanlarına fotokapanlı koruma

ANTALYA'nın ilçesindeki 40 bin hektarlık orman alanı, bölgedeki suçları engellemek ve şüphelileri teşhis etmek için fotokapanlarla gözetlenmeye başlandı. Orman İşletme Şefi, orman mühendisi Sencer Alınoğlu, "Bu fotokapanlar bizim ormandaki gözlerimizdir. Buradaki ormanı ve doğayı, burada yaşayan canlılar ve insanlar için korumaya devam edeceğiz" dedi.

Kemer ilçesindeki Kemer Orman Şefliği ve Ulupınar Orman Şefliği ekipleri yaklaşık 40 bin hektarlık alandaki ormanlarda usulsüz kesim, kaçakçılık, orman yangınları ve kaçak avcılık gibi suçları engellemek veya şüphelilerin teşhisini yapabilmek için birçok noktada fotokapanlar kurdu. Fotokapanlarla bölgedeki doğal hayat da takip edilebilecek.Ulupınar Orman İşletme Şefi Orman Mühendisi Sencer Alınoğlu, Orman Bölge Müdürlüğü'nce gönderilen fotokapanlarla Kemer ormanlarının, orman dışı müdahalelerden korunması ve suçun önlenmesi için kullanılacağını belirterek, "Fotokapanlar konuşlandığı noktada görüş alanı içindeki hareketleri algılayarak tarafımıza fotoğraf ve göndermektedir. Orman içindeki usulsüz kesim, kaçakçılık, orman yangını ve kaçak avcılık gibi orman suçlarını işleyen şahısların tespiti ve bu suçların başlamadan önlenmesi amacıyla son derece önemlidir. Bu fotokapanlar bizim ormandaki gözlerimizdir. Buradaki ormanı, doğayı, burada yaşayan canlılar ve insanlar için korumaya devam edeceğiz" dedi.



Ulupınar, Antalya, Kemer, Güncel

Kaynak: DHA

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