Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kemer parkları işgallerden arındırılıyor

Parklardaki işgallerden arındırma çalışmalarına hız veren Kemer belediye ekipleri, Olbia Park içerisindeki sosyal donatılarını yeniden inşa ediyor.

03.04.2020 13:53 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:54
Kemer parkları işgallerden arındırılıyor
Parklardaki işgallerden arındırma çalışmalarına hız veren Kemer belediye ekipleri, Olbia Park içerisindeki sosyal donatılarını yeniden inşa ediyor.

Kemer Belediyesi Olbia Park içerisindeki sosyal donatılarını yeniden inşa ediyor. Park içerisinde yapılacak olan çalışmada 2 adet üçer kişilik soyunma kabini ve duş yeri, engelli tuvaletler dahil 6 kişilik tuvalet, büfe, kamelya ve pergoleler, çevre düzenlemesi yapılacak. Kemer Belediyesi, belediyeye ait halk plajında kullanılacak olan plaj şemsiyelerini kutu profil demirleri kendisi üretiyor. Kemer Belediye Başkan Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, "Belediye olarak koronavirüs tedbirleri kapsamında ekiplerimiz sahada aktif olarak çalışmaya devam ediyor. Bunun yanında ilçemizde halkımıza yaptığımız ve yapmakta olduğumuz hizmetlerimiz de devam ediyoruz. Olbia Parktaki çalışmalarımız hızla devam ediyor. Parkımızı, ilçemize ve halkımıza yakışır bir hale getiriyoruz. Çevre düzenlemesi ve içerisindeki alanları yeniden inşa ediyoruz. Eski kötü görüntüsünden arındırıp halkımıza daha modern ve bir park kazandıracağız. Halkımıza şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu. - ANTALYA
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Kemer Belediyesi, Kemer, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kemer parkları işgallerden arındırılıyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Gazeteci Hakan Aygün sosyal medya paylaşımı sebebiyle gözaltına alındı Haberler
Gazeteci Hakan Aygün sosyal medya paylaşımı sebebiyle gözaltına alındı
Salgın önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi Haberler
Salgın önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi
Taburcu olan Terim, hakareti affetmeyecek! Suç duyurusunda bulundu Haberler
Taburcu olan Terim, hakareti affetmeyecek! Suç duyurusunda bulundu
Koronavirüs sebebiyle yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu Haberler
Koronavirüs sebebiyle yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu
Günün en acı fotoğrafı Türkiye’den! Koronadan ölen annesine mezarda kavuştu Haberler
Günün en acı fotoğrafı Türkiye'den! Koronadan ölen annesine mezarda kavuştu
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı Haberler
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı
Kendisine iletilen Mansur Yavaş’ın yasak önerisini aynı gün hayata geçirdi Haberler
Kendisine iletilen Mansur Yavaş'ın yasak önerisini aynı gün hayata geçirdi
Almanya Başbakanı Merkel’in koronavirüs karantinası bitti Haberler
Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası bitti

Son Dakika Güncel Haberleri

15:42: Mersin'de 19 mahallenin içme suyu sorunu çözüldü - Haber 15:42: Kovid-19 ile mücadelede "Psikososyal Destek Hattı" hizmete girdi - Haber 15:42: Konak Kadriye Semt Merkezinde, maske üretimine başladı - Haber 15:42: Fethiye Belediyesi ilçedeki esnaftan iki ay kira almayacak - Haber 15:42: Eyüpsultan'da ESBAŞ otoparklarından ücret alınmayacak - Haber 15:15: Hakan Aygün sosyal medyadaki "Ey IBAN edenler" paylaşımı sebebiyle teknesinde gözaltına alındı - Haber 14:37: Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu - Haber 14:09: Koronavirüs salgını önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi - Haber 13:36: Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi - Haber 13:21: Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı - Haber 12:30: Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı - Haberler