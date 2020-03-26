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Kemer Zabıtası salgın denetimleri sıklaştırdı

Kemer Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dünyada ve Türkiye'de hızla yayılan Korona virüs salgınına karşı sokağa çıkan halka gerekli uyarılarda bulunuyor.

26.03.2020 17:52 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:52
Kemer Zabıtası salgın denetimleri sıklaştırdı
Kemer Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dünyada ve Türkiye 'de hızla yayılan Korona virüs salgınına karşı sokağa çıkan halka gerekli uyarılarda bulunuyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede bulunan sahil ve ormanlık alanlarda piknik yapan vatandaşları uyaran belediye ekipleri, vatandaşların evlerinde kalmalarını istedi. Belediye ekipleri, ülke genelinde uygulanan tedbirler kapsamında zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması gerektiğini yerine getirmeyen vatandaşlara gerekli uyarılarda bulundu. Ormanlık alanlarda piknik yapan vatandaşlara anonsla gerekli uyarıları yapan belediye ekipleri, 'evde hayat var' diyerek halkı evlerine gitmeleri konusunda ikna etmeye çalıştı. Öte yandan ekipler, ilçede gıda üzerine faaliyet gösteren işletmelerde de kurallara uyulup uyulmadığını da kontrol etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Belediye olarak tüm birimlerimiz sahada aktif olarak görev yapıyor. Dezenfekte çalışmalarının yanı sıra sokağa dışarıya çıkan vatandaşlarımıza da gerekli uyarıları yapıyoruz. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkarak sahillerde ve ormanlık alanlarda piknik yapan vatandaşlarımızın evlerinde kalmalarını istiyoruz. 'Evde hayat var' diyerek herkesin ailesiyle vakit geçirmesini istiyoruz. Bu şekilde kurallara uyarsak bu salgından kurtulabiliriz. Tedbiri elden bırakmamak için lütfen herkes kurallara uysun" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Zabıta Müdürlüğü, Türkiye, Kemer, Güncel

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