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Kemeraltı çarşısı "biz bize yeteriz" dedi…

Tarihi Kemeraltı çarşısının eski esnaflarından olan ve hala Tarihi Abacıoğlu Han' da İzmir Saat olarak faaliyetini sürdüren ve birden fazla dükkânın mülk sahibi

07.04.2020 08:17 | Son Güncelleme: 07.04.2020 08:17
Kemeraltı çarşısı

Edip Şen :

'' böyle zor günlerde birbirimizle yardımlaşmak eskiden beri bu çarşıda bir esnaflık geleneğidir, kiracılarımızla aramıza bir uzlaşı sağlarız, önemli olan Kemeraltı 'nın yine canlı, cıvıl, cıvıl hale gelmesidir. Tabi ki bu zor günleri dayanışma ile atlatacağız '' diyor.

Abacıoğlu Han 'da seksen kusur yıldır faaliyetlerini sürdüren Palombo Ticaret'in sahibi Rafael Palombo '' bu sıkıntılı günler elbette geçecek, aslolan çarşıyı ayakta tutmak, aynı zamanda komşularımız olan kiracı esnafın çarşıyı bırakıp gitmemesi için destek olmalı, elbirliği olmalı, Kemeraltı hayatı normale döndüğü zaman komşularımızı tekrar dükkânlarında görmemiz en mühimi, komşularımız birkaç kiradan daha önemli, bu arada emlak çevre temizlik vergileri gibi bazı konularda yöneticilerden iyi haber bekliyoruz '' dedi.

Antikacılar Çarşısı olarak bilinen Bedesten'in mülk sahibi ise çoğunluğu antikacı ve sahaftan oluşan kiracılarından kira bedelini yarıya indireceğini beyan etti.

Kemeraltı Esnafı; Kemeraltı Çarşısı'nın mülk sahipliği bakımından en büyük paydaşı olan VAKIFLAR dan da kira giderleri konusunda destek bekliyor.

VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE DİLEKÇELİ BAŞVURU

Devletimizin açıkladığı ekonomik paketler dışında Kemeraltı Esnaflarından Vakıf kiracısı olan işletme sahipleri Vakıflar Bölge Müdürlüğüne dilekçe vererek mücbir sebepli mağduriyetlerini açıkladıklarında Vakıflar Genel Müdürlüğünü'n harekete geçmesi için mekanizmaların hızla işleyeceği bilgisini alan Kemeraltı Hayat Platformu "vakıf kiracısı olan her işletmecinin( esnafın ) dilekçeyle başvuruda bulunmasını öneriyoruz" açıklamasında bulundu.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda buluna on bin den fazla esnafın beklentisi, çarşının yüzde otuz beş 'ine sahip vakıflar Genel Müdürlüğü'nün alacağı bir karar ile esnaf arasında oluşan bu birlikteliğe destek vermesi.

Vakıfların uhdesinde bulunan mülkler Kemeraltı Çarşısı'nda kira raici dâhil birçok konuda emsal teşkil ediyor, bu nedenle ecdat mallarımızın üzerinde tasarrufu olan bu kurumun esnafa ve kentin sosyo ekonomik yapısına katkı sağlayacağını kısa sürede esnafın çağrısına olumlu yönde cevap vereceğini umut ediyoruz.

Kemeraltı Hayat Platformu Tarihi Çarşı'nın ruhunun ve varlığının korunmasında STK olarak üzerimize düşen görev neyse yapmaya hazır olduklarını açıkladı."

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Kemeraltı, Han, Güncel
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