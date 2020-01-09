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Kemeraltı Hayat Platformu'dan yeni başkana ziyaret

Kemeraltı Hayat Platformu Kemeraltı Esnaf Derneği başkanı Semih Girgin'i ziyaret etti.

09.01.2020 14:24 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:24Kemeraltı Hayat Platformu'dan yeni başkana ziyaret

Geçtiğimiz aylarda Esnaf Derneği seçimlerini kazanan Semih Girgin'e ilk iş olarak o devasa kötü görüntüye sahip tabelayı kaldırdığı için teşekkür eden; 'nın sorunlarında çözümün STK ve tüm bölge paydaşlarının ortak çalışmasıyla mümkün olacağına değinen Platform Kemeraltı Esnaf Derneği ile Tarihi Çarşı'nın geleceği için destek ve ortak projelerde birlikte çalışma kararı alındı.

Şeffaf bir Başkan olacağına vurgu yapan Semih Girgin Çarşı'nın geleceğinde herkesin söz sahibi olduğunu ve yapılacak tüm iyi işlerde Kemeraltı Esnafı kadar 'lilerinde yeri ve payı olması gerektiğine inandığını dile getirdi.

İzmir Millet Vekili Kani Beko'nun da yer aldığı görüşmede Tarihi Çarşı'nın görünen ve görünmeyen tüm sorunlarının masaya yatırıldığı ziyarette İzmir MV. Kani Beko'da Platformun ve çok sesliliğin gücüne inandığını, Kemeraltı için yapılacak her işin arkasında olacağı sözünü verdi.


Kemeraltı, İzmir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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