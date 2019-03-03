Kemeraltı'nın Bozuk Yollarına Tepki

Kaynak: DHA

İZMİR'deki tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda, bozuk zeminde ayağı takılarak düşen yaşlı kadının burnu kırıldı. Vatandaşlar yolların bakımsızlığından şikayet etti. Bölge esnafından Ayhan Işık, "Çarşıda yürüyen kadınlar yolunu değiştiriyor. Bu belediyemize hiç yakışmıyor, vatandaş olarak harç karıp yolları onarmayı düşünmeye başladık" dedi.?Tarihi Kemeraltı Çarşısı sokaklarındaki bozuk ve çukurlu yollar, burada alışveriş yapan vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Son olarak Kemeraltı Çarşısı, Şadırvanaltı Camisi yakınındaki 910 Sokak'ta yaşlı bir kadın, taş döşeli yolda yürürken ayağı takılınca düştü. Kadının burnunun kırıldığı olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla birçok kişi yolların durumuna tepki gösterdi. Olay sonrası yaşlı kadına yardım ettikten sonra belediyeyi arayarak sorunu bildiren esnaf, bir an önce yolların onarılmasını talep etti.Yollar düzelmezse daha ciddi sıkıntıların oluşabileceğini belirten Kemeraltı Çarşısı esnafından Ayhan Işık, "Belediyeye sesleniyorum, çarşıda yürüyen kadınlar yolunu değiştiriyor. Dün burada bir kadın düşerek burnunu kırdı. Bu belediyemize hiç yakışmıyor. CHP'li bir birey olarak söylüyorum; bizzat ilgilenilmesi gerekiyor. Kemeraltı Çarşısı'nda genel olarak böyle ufak tefek arızalar var ve onarımında çok gecikmeler oluyor. Ben vatandaş olarak elime taş ve harç alıp yolları onarmayı bile düşünüyorum, sinirleniyorum" diye konuştu.Olaya tanıklık eden esnaf Bahatttin Aktaş ise "Bir aile karşı taraftan yürüyerek geliyordu, 4-5 kişi yan yanaydı. Hanımefendinin ayağı taşa takılınca 1-2 metre ileri doğru düştü ve yüzünü yere vurdu. Ben bizzat gördüm, tabure getirip yardımcı oldum. Diğer esnaf arkadaşlar da su verdiler. Tabii hoş bir şey değil bu durum. Yaşlı da bir kadındı, gerçekten çok üzüldük. Burnundan kan geldi, hastaneye gittiler. Biz bunun üzerine belediyeyi aradık, telefonuma ilgilenilecek diye mesaj geldi. Daha önce de şikayet etmiştik, fakat kamu kurumları topu birbirine atıyor. Nitekim dün de öyle oldu. Önce 'Konak Belediyesi ilgileniyor' dediler, sonra 'Büyükşehir Belediyesi' ilgileniyor dediler. İlgilenir gibi oldular ama pek ümidim yok, umarım yapılır. Bize gelen takip numarasından olayı takip edeceğiz. Kemeraltı'nda çok fazla bozuk yol var" dedi.- İzmir