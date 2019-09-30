Kemerburgaz Kurtkemeri'nde doğa yürüyüşü

Eyüpsultan Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların şehrin gürültüsünden uzak, doğanın içinde keyifli bir hafta sonu geçirmeleri için Kemerburgaz Kurtkemeri piknik alanında doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.



Yürüyüşe Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de katılarak Eyüpsultanlı vatandaşlarla sohbet etti. Etkinlikte yaptığı konuşmada Osmanlı Parkı'ndaki yürüyüş parkurunu yeniden düzenlediklerini ifade eden Başkan Deniz Köken, "Eyüp Stadı'nın yürüyüş parkurunu da yeniden yapıyoruz, bitmek üzere. 15 gün sonra Eyüp Stadı'nda da büyük bir yürüyüş yapalım İnşallah. Veysel Karani arkasındaki boş parkın etrafını da yürüyüş parkuru yapıyoruz. O yüzden Osmanlı Parkı, Eyüp Stadı ve Veysel Karani bölgelerinde, bir de bu bölgede yürüyüşler yapacağız. Burası zaten var ama buradaki parkuru da 10 kilometreye çıkaracağız. Bu çalışma da bittiğinde burayı daha sık kullanacağız ve yine burada daha başka aktiviteleri birlikte yapacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA