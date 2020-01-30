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Kemerden gönderilen yardım malzemeleri Elazığ'a ulaştı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6.8 şiddetindeki deprem sonrası Kemer'de başlatılan yardım kampanyasında toplanan yardım malzemeler Elazığ'a ulaştı.

30.01.2020 18:08 | Son Güncelleme: 30.01.2020 18:14Kemerden gönderilen yardım malzemeleri Elazığ'a ulaştı
'ın ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6.8 şiddetindeki deprem sonrası 'de başlatılan yardım kampanyasında toplanan yardım malzemeler Elazığ'a ulaştı.

Kemer Belediye ekiplerinin taşıdığı bir tır yardım malzemesi, depremde mağdur olan vatandaşlara daha sonra verilmek üzere Elazığ Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, "Depremden dolayı mağdur olan vatandaşlarımıza Kemer Kaymakamlığı, belediyemiz, sivil toplum kuruluşları ve halkımızın desteğiyle bir tır malzeme aldık. Depremzede kardeşlerimizin mağduriyetlerini bir nebze de olsa giderebilmek adına alınan malzemeler yerine ulaştı. Elazığ'daki yetkililere teslim edilen yardım malzemeleri daha sonra depremzede vatandaşlarımıza verilecek. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın" diye konuştu. - ANTALYA

Sivrice, Deprem, Elazığ, Kemer, Güncel

Kaynak: İHA

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