Kemere delik açarken hayatından oluyordu
Kemere delik açarken hayatından oluyorduZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde lise öğrencisi Tolunay D.(17), bıçakla kemerine delik açmak isterken bacağındaki atar damarını kesti.
13.03.2020 13:49 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:51
Kemere delik açarken hayatından oluyordu
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde lise öğrencisi Tolunay D.(17), bıçakla kemerine delik açmak isterken bacağındaki atar damarını kesti. Hastaneye kaldırılan öğrenci tedaviye alındı.
Olay, sabah saatlerinde Ereğli Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sınıfta bıçak ile kemerine delik açmak isteyen 12'nci sınıf öğrencisi Tolunay D., bıçağın kayması sonucu sol bacağını kesti. Atar damarı kesilen Tolunay D.'yi gören öğretmenleri 112 Acile haber verdi. Okula gelen sağlık ekibi öğrenciye ilk müdahalede bulundu. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tolunay D. tedavi altına alındı.
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde lise öğrencisi Tolunay D.(17), bıçakla kemerine delik açmak isterken bacağındaki atar damarını kesti. Hastaneye kaldırılan öğrenci tedaviye alındı.
Olay, sabah saatlerinde Ereğli Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sınıfta bıçak ile kemerine delik açmak isteyen 12'nci sınıf öğrencisi Tolunay D., bıçağın kayması sonucu sol bacağını kesti. Atar damarı kesilen Tolunay D.'yi gören öğretmenleri 112 Acile haber verdi. Okula gelen sağlık ekibi öğrenciye ilk müdahalede bulundu. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tolunay D. tedavi altına alındı.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Kemere delik açarken hayatından oluyordu
Etiketler : Tolunay Kafkas, Güncel
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