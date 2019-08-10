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"Kemerin Ses Getirdin" projesi

Samsun'un Bafra ilçesinde oluşturulan uygulama noktasında "Kemerin Ses Getirdin" projesi kapsamında sürücülere ve yolculara emniyet kemeri uyarısında bulunuldu.

10.08.2019 17:49
Samsun'un Bafra ilçesinde oluşturulan uygulama noktasında "Kemerin Ses Getirdin" projesi kapsamında sürücülere ve yolculara emniyet kemeri uyarısında bulunuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa oluşturduğu uygulama noktasındaki denetim yapıldı.

"Kemerin Ses Getirdin" sloganıyla yapılan denetimlerde İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdogan, sürücüleri, yolcuları ve özellikle çocukları emniyet kemeri takmaları ve hızlı gitmemeleri konusunda uyararak araçtakilere el broşürü verdi.

Gökdogan, "İçişleri Bakanlığımızın Kurban Bayramı vesilesiyle trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak anlamında çok ciddi kararlığı var. Bütün sürücülerimizde bayram trafiği nedeniyle kurallara harfiyen uymalarını, kazasız belasız yolculuk geçirmelerini diliyoruz. Bakanlığımız amacı kuralları yollara hakim kılmaktır. Bu konuda vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz. Kurallar hepimiz için kendi can güvenliğimiz için kurallara uymalıyız" dedi. - SAMSUN

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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