Haberler» Güncel» Haber

"Kemerin Ses Getirsin" kampanyası

Samsun'un Alaçam ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Kemerin Ses Getirsin" kampanyası jandarma ekiplerince yapılan uygulamada tanıtıldı.

15.08.2019 20:54
Samsun'un Alaçam ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Kemerin Ses Getirsin" kampanyası jandarma ekiplerince yapılan uygulamada tanıtıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından bayramda trafik güvenliğinin artırılması amacıyla başlatılan "Kemerin Ses Getirsin" kampanyası kapsamında Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Samsun-Sinop karayolu Karlı Sapağı'nda uygulama, bilgilendirme ve denetim yapıldı. Denetimlerde, özellikle çocuklara emniyet kemerinin önemi anlatılırken, can kayıpları yaşanmaması ve farkındalık oluşturulması amacıyla "Kemerin Ses Getirsin" kampanyasına destek verilmesi istendi. - SAMSUN

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Alaçam, Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:38   Beşinci kattan düşen Eymen Gazi bebek ağır yaralandı
22:37   (geniş haber) TOPKAPI PAZARTEKKE'DE KAZA: 1'İ ÇOCUK 7 YARALI
22:37   (geniş haber) Topkapı Pazartekke'de kaza: 1'i çocuk 7 yaralı
22:35   Kaymakamlık binası depremde hasar görünce hizmetler çadıra taşındı
22:33   33. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali
22:32   Cebelitarık'ta alıkonulan İran tankeri salıverildi
22:29   Lastiği patlayan tırın dorsesinde yangın çıktı