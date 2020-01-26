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Kemerle ağaca asılı erkek cesedi bulundu

HATAY'ın merkez Antakya ilçesindeki zeytinlikte, ağaca kemerle asılı erkek cesedi bulundu.

26.01.2020 13:00 | Son Güncelleme: 26.01.2020 13:00Kemerle ağaca asılı erkek cesedi bulundu

HATAY'ın merkez ilçesindeki zeytinlikte, ağaca kemerle asılı erkek cesedi bulundu. ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Antakya'ya bağlı Günyazı Mahallesi'ndeki zeytinliğe gelenler, ağaca kemerle asılmış erkek cesedini görünce jandarmaya verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, cesedin üzerinde kimlik olmadığını tespit etti. Sağlık görevlileri ise erkek cesedini otopsi için Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi morguna götürdü. Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.



Jandarma, Antakya, Güncel

Kaynak: DHA

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