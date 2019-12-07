Haberler » Güncel » Kemik tümörü hastası Ebulfez için öğrenciler seferber oldu - Haber

Kemik tümörü hastası Ebulfez için öğrenciler seferber oldu

IĞDIR'da kemik tümörü hastası 6 yaşındaki Ebulfez Karakoyunlu'nun tedavisi için ilkokul öğrencileri kampanya başlattı.

07.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 07.12.2019 12:06Kemik tümörü hastası Ebulfez için öğrenciler seferber oldu

IĞDIR'da kemik tümörü hastası 6 yaşındaki Ebulfez 'nun tedavisi için ilkokul öğrencileri kampanya başlattı. Hazırladıkları aracılığıyla sosyal medyada yardım çağrısında bulunan öğrenciler, topladıkları 9 bin lirayı Ebulfez için açılan hesaba yatırdı.

Kentte yaşayan Derya- Recep Karakoyunlu çiftinin çocukları Ebulfez'e geçen yıl kemik tümörü hastalığı teşhisi kondu. Sol bacağındaki tümörün tedavisi için aile, çocuklarını 'in Torbalı ilçesindeki özel bir hastaneye götürdü. Bacağı kesilme tehlikesi bulunan Ebulfez Karakoyunlu, burada ameliyat edildi. Hastanede tedavisi süren Ebulfez için 'daki özel bir okulun öğrencileri seferber oldu. Sosyal medyadan Ebulfez'e destek içeren çektikleri videoları paylaşan öğrenciler, bir taraftan da valilik izni ile açılan yardım hesabına para toplamak için harekete geçti. Öğrenciler, kısa sürede 9 bin lira para toplamayı başardı. Öğrenciler topladıkları parayı öğretmenleri Sinan Kaplan ile birlikte yardım kampanyasının hesabına yatırdı.

Öğrencileriyle birlikte açıklama yapan öğretmen Sinan Kaplan, "Minik Ebulfez'in durumunu öğrenince bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündük. Okul müdürümüzle görüşüp izin aldıktan sonra sınıfları gezerek bir video hazırlayıp sosyal medyada yayınladık. Öğrenci velililerimizin de desteğiyle bu kampanyayı sürdürdük. Ebulfez'in kısa sürede iyileşmesini, ayakkabısını giymesini diliyoruz" dedi.

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Ebulfez'in babası Recep ve annesi Derya Karakoyunlu da şunları ifade etti:

"Ebulfezin kampanyası bitmiştir. Mutlu sona sayenizde geldik. Operasyon çok başarılı geçti, bacağı kesilmekten kurtuldu. Tedavisi ve kontrolleri devam edecek. Rabbim size ve evlatlarınıza, sevdiklerinize sağlık versin inşallah, bundan sonraki süreçte duaya ihtiyaç var."

Bu arada minik Ebulfez'in doktoru Doç. Dr. Burçin Keçeci de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başarılı bir ameliyat sonrası kemikteki tümörün bıçak değmeden kazandığını ve temizlendiğini yazdı.



Karakoyunlu, İzmir, Iğdır, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:29 KAĞITHANE'DE BIÇAKLI DEHŞET - Haber
13:29 AK Parti Dış İlişkiler Başkanları İç Anadolu Bölge Toplantısı - Haber
13:28 Oğlunun öldüğü kaza yerinde temizlik yapan baba: İsmini duyunca dünyam yıkıldı - Haber
13:28 Aydın'da 92 düzensiz göçmen yakalandı - Haber
13:25 BTO'dan seminer - Haber
12:32 Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndaki FETÖ'nün 'Avrupa' yapılanmasına operasyon: 10 kişi yakalandı - Haber
12:16 Muş'ta 2 metreyi bulan kar kalınlığı, ekiplere zor anlar yaşattı - Haber
11:11 Otizmli Berkay, ilk kez anne dedi - Haber
10:58 HDP'li dört belediye başkanı görevden alındı - Haber
10:46 Çatışmada yaralanan askerin söyledikleri duygulandırdı: Parkamı serin ambulans kan olmasın - Haber
7.12.2019 13:31:04