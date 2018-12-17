Kemikler Gelinlerin "Baş Tacı" Oldu

Kaynak: AA

MUSTAFA BİKEÇ - Bursa'da yaşayan Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatkarı Zafer Karazeybek, kemik ve boynuzlardan gelinler için taç, tarak, broş ve kolye gibi ürünler yapıyor.Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Koruyucu İş Hanı'ndaki küçük atölyesinde el sanatlarıyla uğraşan 58 yaşındaki Karazeybek, AA muhabirine, yaklaşık 35 yıldır sedefkarlık yaptığını söyledi.Son 5 yıldır kemiklere ilgi duyduğunu dile getiren Karazeybek, manda, koç ve sığır boynuzundan, büyükbaş hayvanların da bacak kemiğinden kolye, broş, tarak ve gelinler için taç yaptığını aktardı.Doğal malzemelerin sağlıklı olduğu için daha çok tercih edildiğini vurgulayan Karazeybek, "Doğal malzemeler, plastik gibi elektrik tutmuyor, elektriklenme yapmıyor. Yani vücuda negatif enerji veren yapıları yok. Organik dokular, yeterince steril edildiyse oldukça sağlıklı ve yararlı malzemeler." dedi.Karazeybek, tavsiye üzerine kemikten gelinler için taç yaptığını ifade ederek "Özel tasarım sonucunda kemikten taç yapmaya başladım. Yaklaşık 35 yıldır doğal malzemelerle çalıştığımı bilen modacılar 'Kemikten taç yapabilir miyiz?' diye sordular. Ben de biraz düşündüm, olabileceğini söyledim ve serüven başlamış oldu." diye konuştu.Kemiklerin sıkı ve sert olmasının yanı sıra aynı zamanda işlenebilir bir dokuya sahip olduğunu, bu nedenle gelinlik aksesuarı olarak taca uygulamayı düşündüğünü dile getiren Karazeybek, taç yapımında genellikle büyükbaş hayvanların bacak kemiklerini ve boynuzlarını kullandığını söyledi. Karazeybek, kemikten taç yapma sürecini şöyle anlattı:"Bacak kemiklerini kasaplardan alıyorum. Daha sonra sterilize ediyoruz. İçinden yağının atılmasının ardından kemik beyazlıyor. Beyazlama ile birlikte kurutulmaya bırakılıyor. Kuruduktan sonra kemik ikiye ayrılıyor ve her iki tarafından kalın parçalar çıkarılıyor. Zımpara ile düz hale getirdikten sonra kemikleri çalışmaya başlıyorum. Üzerine desenler çiziliyor ve kıl testere vasıtasıyla kesiliyor. Tasarlanacak modeli elimize aldığımız parçalarla yapıyoruz."Boynuzdan ürün yapacağı zaman genellikle bir yıl çürümeye bıraktığına işaret eden Karazeybek, "Bunda da sterilize söz konusu oluyor. Boynuzla birlikte ne kullanılacaksa onu da hazır hale getiririz. Boynuza sert bir şeyle baskı uygulayıp tabaka haline getiririz. Ürüne göre düz veya oval şekil veririz." dedi.Avrupa ülkelerinden de isteniyorGelin tacı yaparken sedef, çiçek, bakır gibi malzemeler kullandığına dikkati çeken Karazeybek, "İsteğe göre yapılıyor tabii. Reçine ile bunları birleştiriyoruz. Son olarak da cila ve kaplama yaparak ürünü hazır hale getiriyoruz. Kemik ve boynuzdan yaptığımız broş kolye ve tarak gibi ürünler de benzer süreçten geçiyor. Sadece son işleme kısımlarında şekil verirken değişiklik oluyor." diye konuştu.Taç yapımının birkaç gün sürebildiğini anlatan Karazeybek, şunları kaydetti:"Bazı modacılar, taleplerini belirliyorlar ve bize iletiyorlar. Biz de gelinler için ne istenmişse taç, tarak, kolye, broş gibi aksesuarları yapıyoruz. Özel sipariş üzerine ürünler yapıyoruz. Boynuz ve kemikten olan ürünlere Avrupa ülkeleri oldukça ilgili. Yanımda bulunan asistanla yurt dışındaki firmalarla iletişime geçip sipariş alıyoruz, üretip gönderiyoruz. İnternet yardımıyla görseller paylaşılıyor. Bunları beğenenler site üzerinden iletişime geçip sipariş verebiliyor. Geçen yıl özel sipariş üzerine kemikten yaptığımız taçlardan yurt dışına 50, yurt içine de 30 adet sattık. Bu yıl da satışlarımız çok iyi seviyede. Yurt dışında el işlerine karşı özel bir ilgi ve önem var. Hollanda, Norveç, Danimarka, Fransa, İngiltere gibi ülkeler bu tarz doğal malzemelere karşı daha yatkın ve siparişler bu ülkelerden geliyor."