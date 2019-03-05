Kemikleriniz Ne Kadar Sağlam ?

İnsan vücudunun temelini oluşturan kemikler, en az kalp ve beyin kadar önemlidir.Kemik sağlığında meydana gelen bozulmalar yaşam kalitesinde düşüşe, güç kayıplarına, hatta ölüm gibi ciddi tablolarla neden olabilir.Kemiklerle ilgili risk faktörlerini öğrenerek kemiklerinizin sağlamlığını test etmeniz mümkün..

Osteoporoz, vücuttaki kemiklerin sertliklerinin azalıp, kalitelerinin bozulması sonucunda daha zayıf ve kırılabilir hale gelmeleri ile ortaya çıkan ve tüm iskeleti etkileyen sistemik bir hastalıktır.En yaygın görülen metabolik kemik hastalığı Osteoporoz (kemik erimesi) aynı zaman da halk sağlığı problemi haline gelmiştir.Hastalık 50 yaş üzeri her 3 kadından ve her 5 erkekten birinde görülüyor. Osteoporozda kemik kırılganlığı artar. Düşük travma sonucu kırık meydana gelebilir.

Kemik sağlığını test etmek için;Eğer şikayetiniz yoksa, bakılması gereken işaretler:

Kemikler canlı dokulardan oluşurlar. Eski kemik dokusu sürekli olarak yeni kemik dokusu ile değiştirilirip yenilenir. 30 yaşlarından sonra yenilenenden daha çok kemik dokusu yıkılır.

Osteoporoz yenilenenden daha fazla kemiğin yıkıldığı zaman yani kemiklerin güçsüzleştiği zaman oluşur.Osteoporozun erken safhalarında genellikle belirti görülmez.

INCA Klinik Nöroşirurji Uzmanı Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz sözlerine şöyle devam etti:

Aşağıda riskte olduğunuzu belirtecek işaretler verilmiştir.

Aile geçmişi

Eğer ailenizden birinde Osteoporoz varsa %60-80 ihtimalle sizinde Osteoporoz riskiniz vardır. Kalça kırıkları kemik zayıflığının belirtisidir. Eğer annenizde kalça kırığı varsa sizde de olma riski ikiye katlanır.

Eskisinden daha kısasanız

60 ile 80 yaşları arasında disk esnekliği kaybından ötürü 1cm-2.5 cm olmak üzere boyunuz kısalabilir. Ancak omurga kırığında ilave boy kaybı söz konusudur. Birden fazla kırık omurganın bükülerek şekil değiştirmesine neden olur ve kamburluğa yol açar.

Sırt ağrısı

Devamlı sırt ağrısı omurga kırığının işareti olabilir. Güçsüz omurga, günlük aktiviteler sırasında bile hiçbir uyarı veya işaret vermeden kırılıp, çökebilir.

Kronik tıbbi problemler

Eğer romatoid artrit, tiroid bezinin fazla çalışması, paratiroid bezlerinin aşırı faaliyeti, diabet, karaciğer hastalığı gibi sorunlarınız varsa osteoporoza yakalanma riskiniz artar.

Yeterli kalsiyum almamak

Kalsiyum normalda hergün vücutta emilir. Eğer bunu besinlerle almazsak vücut kalsiyumu kemiklerden çalmaya başlar. Ve bu da osteoporoz oluşumuna sebep olabilir. Süt, süt ürünleri ve yapraklı yeşil sebzeler kemiklerin ihtiyacı olan kalsiyumu karşılar.

Sigara içmek

Eğer sigara içiyorsanız, osteoporoz riskiniz içmeyen birine göre iki katıdır. Sigara içmek kalsiyum emilimini azaltır ve yeni kemiklerin oluşumunu engeller.

Alkol tüketimi Zayıf beslenme

Aşırı alkol kullanımı ile birleşirse kemik kaybına sebep olur.

Düşük kilo

Aşırı zayıf olmak kemiklerinizin düşük kütleye sahip olmasının işareti olabilir ve bu sizin osteoporoz riskinizi arttırır.

Devamlı Diyet

Dietlerdeki aşırı değişiklikler ve kilonuzdaki sürekli dalgalanmalar yağ kütlenize eklenerek kas ve kemik yoğunluğu kaybına sebep olabilir.

Daha fazla bilgi ile yetişkin nüfusun %80'ini etkileyen, insanların doktora gitmekteki en büyük ikinci sebebi olan sırt ağrısından kaçınabilirsiniz. Eğer sırt ağrınız varsa ve bundan kurtulmak istiyorsanız hemen bir beyin ve sinir cerrahisi uzmanına danışın.

Kaynak: Bültenler