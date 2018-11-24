Kemmune Kampı Yenilendi

24 Kasım 2018 Cumartesi 12:38



24 Kasım 2018 Cumartesi 12:38

Suriye'nin Halep kentinden 2016 yılının Aralık ayında tahliye edilen mülteciler için İdlib kırsalında kurulan Kemmune kampında kötü hava koşulları nedeniyle hasar gören çadırlar İHH İnsani Yardım Vakfınca yenilendi.Suriye'nin Halep kentinden 2016 yılında yoğunlaşan hava ve kara saldırıları sonucu İdlib'e tahliye edilen aileler için kurulan Kemmune kampındaki çadırlar kötü hava koşulları nedeniyle hasar gördü. İHH İnsani Yardım Vakfınca hasar gören çadırlar yenileriyle değiştirildi.İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, çadır yaşamının zorluklarına işaret ederek, "Halep'ten tahliye edilen aileler için İdlib kırsalında kurduğumuz Kemmune kampındaki çadırlar kötü hava koşulları nedeniyle ciddi zarar gördü. Aynı zamanda altyapı konusunda da bazı bakım-onarım ihtiyaçları oluştu. Zaten çadır hayatı insanlar için oldukça zor. Bu nedenle İHH olarak Türk Kızılayı ve AFAD kurumlarımızın da destekleriyle Kemmune kampındaki 156 çadırı yeniledik. Aynı zamanda altyapıya yönelik bakım ve onarım çalışmaları da gerçekleştirdik. Bu çalışmamıza katkı sağlayan Türk Kızılayı ve AFAD yetkililerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.İHH tarafından Suriye'nin çeşitli bölgelerinde kurulan çadır kent ve kamplarda 150 bin mülteci yaşıyor. - HATAY