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Kemoterapi gören Barış'a belediye başkanının gönderdiği kitaplar moral oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın kendisine sosyal meydana ulaşan ve kemik kanseri tedavisi gören 12 yaşındaki Ceyhan Barış Altun'un kitap isteğini yerine getirdi.

22.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:46Kemoterapi gören Barış'a belediye başkanının gönderdiği kitaplar moral oldu
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın kendisine sosyal meydana ulaşan ve kemik kanseri tedavisi gören 12 yaşındaki Barış Altun'un kitap isteğini yerine getirdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Derince ilçesinde yaşayan Ceyhan Barış Altun, 2016 yılında beyin zarı ve kemik tümörü ameliyatı oldu.
Hastalığı tekrarlayan ve kemoterapi görmeye başlayan Altun, sosyal medya üzerinden Büyükakın'a, "12 yaşındayım. Hastanede yattığım süre içinde okuyabileceğim kitap ihtiyacım var. Bana destek olabilir misiniz? Annem sadece tedavi masraflarıma yetişebiliyor. Onu zorlamak istemiyorum." mesajı attı.
Büyükakın da sosyal medya hesabından Altun'a, "Barışcığım, sevgili kardeşim, öncelikle geçmiş olsun. Kitap okuma azmin beni çok sevindirdi. Yarın kitaplarını yolluyorum. Bitirdiğinde belki de birlikte değerlendirebiliriz, sevgiyle kal kardeşim." yanıtını verdi.
Bunun üzerine Başkan Büyükakın, Barış'a tedavi süresince moral olması için istediği kitaplar gönderdi.
Tedavi masrafları nedeniyle kitap alamadıklarını belirten Altun, "3 yıl önce beyin zarı ve kemik tümörü ameliyatı oldum. Kafamdan tümör alındı ve 11 vida ile platin takıldı. Bu süre zarfında okula gidemedim ve evde eğitim aldım. 3 yılın ardından hastalığım tekrarladı. Umuttepe hastanesinde kemoterapi görmeye başladım. Tedavim süresinde hastanede yatıyorum. Zaman geçmek bilmiyor, ben de sosyal medyadan Tahir başkana mesaj attım. Ben göreceğinden emin değildim. Birkaç saat sonra bana mesaj attı. Çok mutlu oldum. Bana kitap göndereceğini söyledi. Bugün de kitaplarım geldi. Tahir başkanıma çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kocaeli, Ceyhan, Güncel

Kaynak: AA

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