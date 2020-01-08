Haberler » Ekonomi » Kemoterapi ilaçları pazarındaki 5 teşebbüse 'rekabet cezası' - Ekonomi

Kemoterapi ilaçları pazarındaki 5 teşebbüse "rekabet cezası"

Rekabet Kurulu, kemoterapi ilaç hazırlama ihaleleri pazarında faaliyet gösteren 6 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmayı karara bağladı.

08.01.2020 09:48 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:48 Kemoterapi ilaçları pazarındaki 5 teşebbüse
Rekabet Kurulu, kemoterapi ilaç hazırlama ihaleleri pazarında faaliyet gösteren 6 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmayı karara bağladı.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu teşebbüslerin ihalelerde danışıklı hareket etmek suretiyle Rekabet Kanunu'nu ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.
Korulu Grup Sağlık Hizmetleri İnş. Taah. Mak. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti., Meditera İthalat ve İhracat AŞ, Oncosem Onkolojik Sistemler San. ve Tic. AŞ, Onkofar Sağlık Ürünleri San. ve Tic. AŞ ve Santek Sağlık Turizm Tekstil San. ve Tic. AŞ'nin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiklerine karar veren Kurul, teşebbüslere 2018 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren yüzde 0,75'i kadar idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.
Kurul, İnvotek Sağlık Teknolojileri Tic. Ltd. Şti'nin söz konusu kanunu ihlal etmediği sonucuna vardı.

Rekabet Kurulu, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

10:44   PTT Genel Müdürü Hakan Gülten oldu - Ekonomi
10:41   Aralık'ta en yüksek reel getiri yüzde 5.17 ile BIST100'den - Ekonomi
10:35   Egeli mobilyacılar MOBINT ile e-ihracatı öğrenecek - Ekonomi
10:34   Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri esasları belirlendi - Ekonomi
10:34   GSS prim borcu olanlar için süre uzadı - Ekonomi
08:28   GSS prim borcu olanlara sağlık hizmeti sürecek - Ekonomi
08:26   Bu bölümü bitiren 7 bin lira maaşla işe başlıyor - Ekonomi
21:39   Sabiha Gökçen'de kaza sonrası 'ilk uçuş saati' üçüncü kez ertelendi - Ekonomi
20:28   PTT Genel Müdürü görevden alındı - Ekonomi
16:58   Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşları normale döndü - Ekonomi
8.01.2020 10:45:48