Kenan Balcı: Çocuklarımızın Geleceğini Ranta Açmayın

'Burası çocuklarımızın geleceği. Bu alanı ranta açmayın' sloganı attılar.

Park alanının satılmaya çalıştığını iddia eden Balıkçı Kenan Balcı; 'Beylikdüzü Belediyesi dükkanımızın önünde bulunan yeşil alanı satmaya çalışıyor. Burası Beylikdüzü'nün merkezi Batı Trakya bulvarı. Belediye ekipleri dükkanımızın önünde bulunan 20 senelik taşları söktü. Burayı bataklığa çevirdiler. Burası 20 senedir park alanı ama şimdi burayı imara açmaya çalışıyorlar. Çocuklarımızın geleceğini yok ediyorlar' ifadesini kullandı.

BÜYÜKŞEHİR REDDETTİ

5 senedir atıl ve bataklık halde bulunan yeşil alan arazisi orada yaşayan vatandaşlar için adeta işkence haline geldi. Yeşil alan arazisinin imara açmak için Büyükşehir Meclisi'ne önerge verildiğini belirten Kenan Balcı; 'Yeşil alanı, park alanı imara açmak için Beylikdüzü Belediyesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne önerge sundu. Bu önerge reddedildi. Fakat Beylikdüzü Belediyesi yeniden bu alanı imara açmak için önerge sundu. Buradan yetkililere sesleniyorum. Lütfen geleceğimiz olan çocuklarımızın geleceği olan yeşil alanlarımızı imara açmayalım. Birilerine peşkeş çekmeyelim' şeklinde konuştu.

YEŞİL ALANLAR SATILAMAZ BURASI GELECEĞİMİZ

Bu alan kimsenin tapulu malı değil. Burası halkın yeri açıklamasında bulunan Balıkçı Kenan Balcı, 'Balıkçı Kenan için burası önemli değil. Biz mağdur olmuşuz önemli değil. Dükkanımı zaten 5 senedir kapalı. Ceketimizi alıp gideriz. Burasının torunlarımızın torunlarına kalması lazım. Her şeyi satabilirsiniz. Şapkanızı, evinizi satabilirsiniz. Ama ceketinizi satamazsınız. Burasıda çeket gibi kış gelir, kar yağar soğukta kalırsınız.Bugün burası imara açılır satılırsa yarın burası gibi birçok yer imara açılır. Birilerine peşkeş çekilir' ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANIMIZDA SÜREKLİ ÇAĞRI YAPIYOR

Balcı; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her fırsatta sesleniyor. Yeşil alanlarımızı arttıralım. Ağaçlarımızı arttıralım. İnsanlar nefes alsın. Ama burada yeşil alanı yok etmeye çalışıyorlar. Çocuklarımızın torunlarımızın geleceğini ellerinden almaya çalışıyorlar. Bu talana dur diyelim. Elimizdeki belgelerin hepsinde buranın park alanı olduğu mevcut. Dünyanın neresinden bakarsanız bakın buranın park alanı olduğunu göreceksiniz. Ama maalesef ki bu park alanımızı elimizden almaya çalışıyorlar ama buna dur diyeceğiz' dedi.

Yeşil alanlarının, park alanlarının bataklık olduğunu ifade eden çevre sakinleri, ' Çocuklarımız zaten dört duvar arasında yaşıyorlar. Bizim yeşil alanımız bataklık halde. Bu çocuklarımızı bu bataklığa nasıl çıkarabiliriz? Yetkililerimiz buraya gelip çocuklarını yarım saat burada tutsunlar onlardan rica ediyorum. Herkese eşit davranılmasını istiyoruz. Buraya bina yapılmasını kesinlikle istemiyoruz. Burada çocuklarımızın nefes alacağı ağaçlar olmasını istiyoruz' şekline konuştu.