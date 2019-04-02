Kenan Bektaş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KASTAMONU İHSANGAZİ belediye başkan adayı olan Kenan Bektaş isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KASTAMONU İHSANGAZİ ilçesinde toplam 4 aday ile yarışan Kenan Bektaş isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KASTAMONU İHSANGAZİ adayı Kenan Bektaş kimdir? BTP KASTAMONU İHSANGAZİ adayı Kenan Bektaş yüzde kaç oy aldı?

Kenan Bektaş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KASTAMONU İHSANGAZİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Kenan Bektaş İHSANGAZİ ilçesinde % 0,17 oranında oy almıştır. İHSANGAZİ ilçesinde % 0,17 oranında oy olan Kenan Bektaş adlı BTP adayı toplamda 3 adet oy sayısına ulaştı.

KASTAMONU İHSANGAZİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.