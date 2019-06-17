Kenan Doğulu Bebek'te caz melodileri estirdi

Kenan Doğulu, Bebek Parkı'nı hınca hınç dolduran, festivale rekor katılım gösteren yaklaşık 15 bin kişiye, geçmişten günümüze uzanan popüler şarkılarını caz formunda seslendirdi.

Kenan Doğulu'yu dinlemeye gelen hayranları yıldızların altında şarkılara kesintisiz eşlik ederek, boğazın büyüleyen güzelliği ve Bebek Parkı'nın huzur veren doğasında keyifli bir geceye ortak oldular.

Doğulu gecenin finalini "Aşk İle Yap" şarkısıyla yaptı. Doğulu ve orkestrasının performansı alanı dolduran binlerce kişi tarafından dakikalarca alkışlandı.

Türkiye'nin önde gelen caz müzisyenlerinden oluşan orkestrası ile hayranlarına sıra dışı bir müzik ziyafeti sunan Doğulu'ya piyanoda Ercüment Orkut ve Can Çankaya, kontrbasta Ozan Musluoğlu, davulda Ferit Odman ve Mehmet İkiz, trompette Şenova Ülker, trombonda Bulut Gülen, saksafonda Engin Recepoğulları, vokalde Sibel Gürsoy ve Tuba Önal eşlik etti.