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Kenan Doğulu, Beren Saat'i oyuncu Aslı İşler'le mi aldattı?

Bir süredir boşanacakları söylenen Kenan Doğulu'nun Beren Saat'i kendisine ikizi kadar benzeyen oyuncu Aslı İşler ile aldattığı ortaya çıktı.

08.08.2019 11:05
Kenan Doğulu, Beren Saat'i oyuncu Aslı İşler'le mi aldattı?

Bir süredir haklarında boşanma haberleri çıkan Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin ihanet yüzünden boşanma kararı aldığı magazin gündemine bomba gibi düştü. Doğulu'nun Beren Saat'i kendisine ikizi kadar benzeyen oyuncu Aslı İşler ile aldattığı iddia edildi.

KENAN, BEREN'İ ALDATTI MI?

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre, Kenan Doğulu, Beren Saat'i kendisine ikizi kadar benzeyen 26 yaşındaki oyuncu Aslı İşler ile aldattı. Saat'in ihaneti takipçilerinden öğrendiği ortaya çıktı.

İKİLİYİ BEREN SAAT Mİ TANIŞTIRDI?

İşler'in daha önce Beren Saat'in rol aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol alması akıllara 'İkiliyi Beren Saat mi tanıştırdı?' sorularını getirdi. Kenan Doğulu hayranı olduğu belli eden Aslı İşler, 2016 senesinde Doğulu'nun fotoğrafını paylaşmış. Öte yandan Doğulu'nun genç oyuncunun fotoğrafını beğenmesi de ilişki iddialarını güçlendirdi.

ASLI VE MURAT'I AYIRDIĞI SÖYLENMİŞTİ

İşler'in adı, daha önce de Murat Boz ve Aslı Enver ilişkisini bitiren kişi olarak anılmıştı.

Aslı İşler

Kenan Doğulu, Beren Saat, Magazin

YORUMLAR (22)
J.MACY: Üstü değilde altı benziyor olabilir.Bunuda en iyi Kenan Doğulu bilir.
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HAY ARKADAŞ: yaşadıkları hayata bak
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ÜNSÜZ ELEŞTİRMEN: Merak etmeyin üç vakite kadar ayrılırlar
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DERYA: tam sinsi tipi var zaten
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HS: hiç benzetemedim
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ADA: benzerlik nerde ben göremiyorum
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ADAR: BU MU BREN SAATE İKİZİ KADAR BENZİYOR?
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BJK: HAFTADA 2 DEFA BEREN KENAN AYRILDI AYRILIYOR. . . . . YUH ARTIK. . . . AYRILMAK İSTEYEN İNSAN MAHKEMEYE DİLEKÇE VERİR OLUR BİTER. . . . . . . . . . . . .
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YERALTINDA SARMISAK: bihterde adnanı altadıyodu alışık olduğu bir durum
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VC: Nasıl bir psikoloji
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