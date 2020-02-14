Kenan Doğulu, Beren Saat ile ayrıldıkları yönündeki haberleri yalanladı

2014 yılında yurt dışında nikah masasına oturan Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin, evliliklerinde çıkan krizi aştıktan kısa bir süre sonra yeniden ayrılık kararı aldığı söylendi. Evliliği hakkında sorulara aylardır sessiz kalan Kenan Doğulu ise dün akşam sessizliğini bozdu.

"AYRILIK YOK"

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, dün akşam Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Bir hayli keyifli olan Kenan Doğulu, eşi Beren Saat ile hakkında çıkan ayrılık iddialarına son noktayı koydu. Uçankuş'a konuşan Doğulu, "Biz valla çıkan haberleri gülerek takip ediyoruz. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Olursa zaten haberiniz olur" dedi.

EVLİLİKLERİNE İKİNCİ ŞANSI VERDİLER

Geçtiğimiz sene evliliklerinde 8 ay sorun yaşayan ve hiç birlikte görüntülenmeyen Kenan Doğulu ve Beren Saat'in boşanacakları iddia edildi. Haklarında ihanet haberleri dahi çıkan çift ise kimseye aldırış etmeden evliliklerine ikinci bir şans verdi. Çift, ilk kez geçtiğimiz Kasım ayında sarmaş dolaş görüntülenmişti.

BİRBİRLERİNE İHANET ETTİKLERİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Evliliği hakkında aylarca sessiz kalan Beren Saat'in Fransız DJ Maga ile aşk yaşadığı iddia edildi. Maga ile samimi şekilde görüntülendiğini kabul eden Beren Saat'in DJ ile arkadaş olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Kenan Doğulu'nun da oyuncu Aslı İşler ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.