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Kenan Doğulu: Bir senem daha sensiz geçti

Ünlü sanatçı Kenan Doğulu, babası Yurdaer Doğulu'nun doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı.

08.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:33
Kenan Doğulu: Bir senem daha sensiz geçti

19 Şubat 1987'de vefat eden babasını sosyal medya hesabı üzerinden anan Doğulu, "Bizi izlediğini ve koruduğunu biliyorum. Senin için bir mum üflüyorum. Doğum gününü kutluyorum" dedi.

İşte Kenan Doğulu'nun Instagram sayfasından yaptığı açıklamalar...

Canım babacığım,

Bir senem daha sensiz geçti.

Bu aralar dünya biraz tatsız ama sağlıklı ve neşeli günler yakındır diye umuyoruz. Müzik müzik müzik, aklımız fikrimiz müzik, bıraktığın yerden ileri doğru yürümeye çalışıyoruz.

2020 biraz sert başladı ama insanlığın kendine bir çekidüzen vermeye ihtiyacı vardı galiba. Bedeli biraz ağır oluyor ama ihmal edip önceliğimizden uzaklaştırdığımız bazı şeylerin kıymetini anladık.

Bizi izlediğini ve koruduğunu biliyorum. Senin için bir mum üflüyorum. Doğum gününü kutluyorum. Senin için Ozan'la bestelediğimiz şarkımız "Bugünüm Sensiz Geçti"yi söylüyorum.

Kaynak: Snob Magazin



Etiketler: Kenan Doğulu, Magazin
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