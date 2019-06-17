17.06.2019 13:49
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Kenan Doğulu boşanma iddiaları hakkında konuştu

Eşi Beren Saat'ten boşanacağı konuşulan Kenan Doğulu konuyla ilgili konuştu. Doğulu, "Benim tarzımı biliyorsunuz, o yüzden bu özel konuları bu kadar basitmiş gibi konuşmayı tercih etmeyeceğim" açıklamasını yaptı.

Kenan Doğulu, Bebek Şenliği'nde sahne aldı. Şarkıcı konser sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Eşi Beren Saat'in ölen eski sevgilisiyle ilgili yaptığı paylaşımdan sonra boşanacakları haberleriyle gündemden düşmeyen Kenan Doğulu, konuyla ilgili konuştu.

"BENİM TARZIMI BİLİYORSUNUZ"

Şarkıcı, son dönemde eşi Beren Saat'le çıkan boşanma haberlerine, "Benim tarzımı biliyorsunuz, o yüzden bu özel konuları bu kadar basitmiş gibi konuşmayı tercih etmeyeceğim" açıklamasını yaptı.

ALDATMA İDDİASI ORTAYA ATILMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat'i aldattığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Söz konusu iddianın kaynağı olarak da Beren Saat'in paylaşımında yer alan ihanet iması gösterilmişti.

Kenan Doğulu boşanma iddiaları hakkında konuştu
Bebek, Beren Saat, Kenan Doğulu, Magazin

YORUMLAR (4)
DÜRBÜNLÜ:bu artist tayfası olmasaydı dünyamız daha temiz ve huzurlu olurdu.
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E:ÇOK bile kaldılar
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MASAL:VİDEONUN BAŞLIĞINA BAKINIZ. VİDEOCULARINIZ KESME İŞLEMİNİ BİLMİYOR SANIRIM ?? HABER ÖNCESİ KONUYU DA HABER VİDEOSUNA DAHİL ETMİŞ :p HATİCE NE ALAKA ?
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RTÜK:Senin tarzın nereden bilelim biz
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