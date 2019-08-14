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Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e sahnede kalpli gönderme

Beren Saat ile boşanacağı konuşulan Kenan Doğulu'nun, konser verdiği sırada boşanma iddialarını yalanlarcasına, sahnede eliyle kalp işareti yapıp eşi için yazdığı şarkıyı okuması dikkat çekti.

14.08.2019 14:29
Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e sahnede kalpli gönderme

2014 yılında romantik bir düğünle evlenen Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin boşanacağı gündemden düşmezken, Doğulu'dan yine kafaları karıştıracak bir hamle geldi. Doğulu, Saat'in annesine ve anneannesine kalp işareti yaptı.

BEREN SAAT YOKTU

Uzun bir süredir ayrı takılan çiftten Kenan Doğulu, önceki akşam Ayvalık Amfitiyatro'da sahneye çıktı. Kenan Doğulu'nun bu zamana kadar hiçbir konserini kaçırmayan Beren Saat konsere katılmazken, Saat'in annesi Ayla Saat ve anneannesi Habibe Dikmen damatlarını en önden izledi.

SAAT İÇİN YAZDIĞI ŞARKIYI OKUDU

Kenan Doğulu her ikisine de kalp işareti yaparak Beren Saat için yazdığı 'Yosun' şarkısını söylemesi ise dikkat çekti. Ayla Saat ve annesi konser sonrası kulise geçip damatlarını kutladılar. Yaklaşık 30 dakika sohbet ettiler.

Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e sahnede kalpli gönderme

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YORUMLAR (4)
ANKARA: Ne sevimsiz yapmacık bir tip...
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Bİ KARAR VERİN LAN: Evli misiniz boşanacakmısınız
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ALP: Bize ne sizin evlenmenizden boşanmanızdan.. memleket meselesi oldu iki soytarının boşanması
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ADINIZI YAZIN: cidden gündemden hiç düşmüyorlar bravo onlara
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