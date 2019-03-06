Kenan Doğulu'dan Boşanacağı İddia Edilen Beren Saat'ten Şaşırtan Paylaşım: Hayatta Olacağım

Geçtiğimiz günlerde, doğum gününde kazada kaybettiği eski sevgilisini unutmadığını gösteren bir paylaşım yapan ve Kenan Doğulu ile boşanacakları söyleyen Beren Saat'ten şaşırtan bir hamle gelmiş, Saat, Doğulu ile çekilen fotoğraflarını silmişti.

"ARAMIZDA PROBLEM YOK"

Beren Saat'in 4.5 yıl önce evlendiği Kenan Doğulu ile ayrılık aşamasına geldiği iddiasına Doğulu, "Aramızda problem yok. Bu söylentiye alışkınız. En az 20 kez duyduk. Biz 'Hayır' dedikçe yine gündeme geliyor. Hiç bitmiyor" cevabını vermişti.

GÜVERCİNLİ PAYLAŞIMI DÜŞÜNDÜRDÜ

Konuşulanların ardından Beren Saat'in bugünkü paylaşımı şaşırttı. Oyuncu, güvercin fotoğrafı paylaşarak 'Hayatta olacağım' notunu düştü.

SIKINTILI GÜNLER GEÇİRİYOR

Beren Saat'in bu paylaşımı, ünlü çiftin boşanma aşamasında olduğu ve güzel oyuncunun sıkıntılı günler geçirdiği yorumlarına neden oldu.