Haberler » Güncel » Haber

Kenan Doğulu'dan Bursa raks-ı endam

Yaklaşık 3 saat sahnede sahnede kalan Kenan Doğulu'ya Bursalı hayranları büyük ilgi gösterdi.

23.09.2019 09:27Kenan Doğulu'dan Bursa raks-ı endam 

Kerki Solfej konserlerinin dün akşam Bursa Kültürpark Açıkhava'daki konuğu Kenan Doğulu oldu. Doğulu enerjisiyle yine hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.

Dans figürleriyle dikkatini çeken bir hayranını sahneye davet eden Kenan Doğulu, sahnede hem söyledi hem de hayranıyla dans etti. konser alanını hınca hınç dolduran binlerce hayranı da Doğulu gibi bir dakika yerlerinde durmayarak gece boyu dans etti.

KÜÇÜK HAYRANLARINA DÜŞÜNCELİ DAVRANIŞ

Düşünceli sanatçı konserini izlemeye gelen küçük hayranlarına sesten etkilenmemeleri için kulaklık dağıttı ve bu hareketiyle herkesin takdirini kazandı.

Kenan Doğulu, Türkiye'nin en değerli müzisyenleri eşliğinde, muhteşem sahne performansıyla 'Yaparım Bilirsin', "Kandırdım", 'Çakkıdı', 'Aşk ile Yap', 'Baş Harfi Ben' 'Sorma', 'Yosun', 'Vay Be' gibi birçok hit parçasını seslendirdi.

Konser, Kenan Doğulu hayranlarının coşkulu tezahüratlarının ardından yapılan bis ile son buldu.


Kenan Doğulu, Kültürpark, Bursa, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
10:19 Seferihisar ve gümüldür açıklarında 101 kaçak göçmen yakalandı
10:17 Motosiklet hırsızları kamerada
10:17 Şoka giren sürücü, takla atan araçtan çıkmadı
10:17 Elmalı Çoban Festivali renkli görüntülere sahne oldu
10:16 Baba ve oğlu iş yerinde bıçaklandı
10:16 Kablo makarasının çarpmasıyla uçurumdan düşen 2 işçi öldü
10:14 Bodrum açıklarında 113 kaçak göçmen yakalandı