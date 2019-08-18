Haberler» Magazin» Haber

Kenan Doğulu'dan Datça konseri

ŞARKICI Kenan Doğulu, 'Açık Hava Yaz Konserleri' kapsamında, Muğla'nın Datça ilçesinde sahne alarak, sevenleriyle buluştu.

18.08.2019 12:59 Kenan Doğulu'dan Datça konseri
ŞARKICI Kenan Doğulu, 'Açık Hava Yaz Konserleri' kapsamında, Muğla'nın Datça ilçesinde sahne alarak, sevenleriyle buluştu.
Datça Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen Kenan Doğulu konserine katılım yoğun oldu. Doğulu, sevilen şarkılarını mekanı dolduran dinleyicileriyle hep bir ağızdan söyledi. Yaklaşık 3 saat sahnede kalıp, eski ve yeni albümündeki şarkıları seslendiren Doğulu, elindeki mendili sallayarak, dans etti. Şarkı bittikten sonra Doğulu, "Mendil sallamayı İbrahim Tatlıses'ten öğrendim" diyerek, hayranlarını güldürdü. Konser sonunda bir grup, Kenan Doğulu'yu yakından görmek için bekledi. Doğulu da kulisinden çıkıp, sevenlerinin yanına gelerek, tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi. Hayranları, kendilerini kırmayan Doğulu'yu tezahürat ve alkışlar eşliğinde kulise uğurladı.
Kenan Doğulu, 'Açık Hava Yaz Konserleri'ne 27 Eylül'de Denizli Açıkhava Tiyatrosu, 28 Eylül'de ise İzmir Fuar Açıkhava Tiyatrosu sahneleriyle devam edecek.



Açıkhava Tiyatrosu, Kenan Doğulu, Muğla, Datça, Magazin

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Magazin Haberleri
12:59   Kenan Doğulu'dan Datça konseri
12:09   Hande Erçel çevirmeye takılınca sevgilisi Murat Dalkılıç'ı aradı
11:34   Defne Samyeli aralarında Deniz Seki ve Cenk Eren'in de olduğu afişte yer almak istemedi
11:20   Denizli'de Kolpa rüzgarı esti
10:19   Reyting sevinci 8 saat sürüyor
10:19   Kararsız kaldı
10:19   Demet Özdemir farklı roller istiyor