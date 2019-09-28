Kenan Doğulu'dan Denizli'de unutulmayacak performans

Türk pop müziğinin güçlü yorumcusu Kenan Doğulu, Kerki Solfej'in düzenlediği 2019'un ilk Denizli Konseri'nde dansa davet eden hareketli şarkılarının yanı sıra romantik şarkılarından oluşan özel repertuarı, güçlü sahne yorumu ve şovlarıyla geceye damgasını vurdu.

Konsere gelen minik dinleyicilere, kulaklarının yüksek sesten zarar görmemesi adına bebek kulaklıkları dağıtan Kenan Doğulu, hayranlarının bir kez daha takdirini kazandı.

İzleyiciler tarafından yoğun ilgi gösterilen Kenan Doğulu ve Türkiye'nin önde gelen müzisyenlerinden oluşan orkestrası ayakta alkışlanan sahne performansı ile Denizlili hayranlarına unutulmayacak bir gece yaşattı.