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Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'e aşk dolu doğum günü mesajı

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu eşi Beren Saat'in doğum günü için romantik bir paylaşım yaptı. Boşanmanın kıyısından dönen çiftten Doğulu, paylaşımında eşine olan aşkını haykırdı. Ünlü şarkıcının paylaşımı görenleri duygulandırdı.

26.02.2020 11:40 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:04

Aşklarına kaldıkları yerden devam eden Kenan Doğulu ve Beren çiftinden hayranlarını mutlu eden bir paylaşım daha geldi. Geçtiğimiz yıl Beren'in doğum gününde patlak veren kriz bu yıl yerini romantik ve aşk dolu paylaşıma bıraktı.

KRİZ DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMIYLA ORTAYA ÇIKMIŞTI

2014 yılında yurt dışında nikah masasına oturan Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin arasındaki sorun, geçtiğimiz yıl güzel oyuncu Beren Saat'in doğum gününde ölen eski erkek arkadaşını paylaşmasıyla ortaya çıkmıştı.

EVLİLİĞE İKİNCİ ŞANS

Evliliklerinde 8 ay sorun yaşayan ve hiç birlikte görüntülenmeyen Kenan Doğulu ve Beren Saat'in boşanacakları iddia edildi. Haklarında ihanet haberleri dahi çıkan çift ise kimseye aldırış etmeden evliliklerine ikinci bir şans verdi. Çift, ilk kez geçtiğimiz Kasım ayında sarmaş dolaş görüntülenmişti.

"ÇOK SEVİYORUM SENİ SEVMEYİ"

Aralarındaki buzları eriten ünlü çiftten Kenan Doğulu, eşi Beren Saat'in doğum gününde adeta aşkını haykırdı. Doğulu, Saat'le olan fotoğrafını paylaşıp altına "Çok seviyorum seni sevmeyi sevgilim. İyi ki varsın, iyi ki doğmuşsun ve seni yaşama fırsatım olmuş. Harika bir yaşın daha olsun, güzel yüzün hep gülsün" notunu düştü. Şarkıcının bu paylaşımına beğeni ve yorum yağarken, takipçileri, ikiliyi tekrar mutlu gördüklerine sevindiklerini dile getirdi.

Kenan Doğulu, Beren Saat ile ayrıldıkları yönündeki haberleri yalanladıKenan Doğulu, Beren Saat ile ayrıldıkları yönündeki haberleri yalanladı

Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'e aşk dolu doğum günü mesajı

Kenan Doğulu, Beren Saat, Magazin


HABER YORUMLARI (36)
YASLI KURT:BUNLARIN ASKI DA REKLAM ACISI DA REKLAM. REKLAMI DA REKLAM.
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ADA:he he çok mutlular hepside gösteriş reklam
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KADER:işleri güçleri film fırıldak
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ŞAKİR:mutluluk sevgi de, anneye babaya kardeşe akraba arkadaşa olan sevgi ayrı ama sevgiliye olan sevginin yerini hiç biri tutmaz, hiçbiri dolduramaz,
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MERT:Tamam
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ŞAKİR:tamam ziyaa abim hemen geliyoooorrr.
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ZİYAA:Şakir bana da orta şeker bi kayfe kap gel bakiim
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ŞAKİR:tamam bekir abi çaylar çaylar geliyor abim.
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BEKİR:Senin aklın ermez böyle derin konulara.Sen koş 5 şekerli çay kap gel.
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ANKARA:Ne kadar sahte yüzlü bi insan...
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