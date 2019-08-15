Haberler» Güncel» Haber

Kenan Doğulu'dan unutulmaz konser

Bayramın son gününde Çeşme Amfi Tiyatro'da hayranları ile buluşan ünlü sanatçı Kenan Doğulu, hayranlarına unutulmaz bir konser verdi.

15.08.2019 10:25 Kenan Doğulu'dan unutulmaz konser
Bayramın son gününde Çeşme Amfi Tiyatro'da hayranları ile buluşan ünlü sanatçı Kenan Doğulu, hayranlarına unutulmaz bir konser verdi. Kurban Bayramı'nda yaz konserleri kapsamında Altınoluk ve Ayvalık'ta sahne alan Kenan Doğulu, bayramın son gününde de Çeşme Amfi Tiyatro'da hayranlarıyla buluştu. Kenan Doğulu, temposu bir an bile düşmeyen konserinde; hareketli şarkıları, güçlü yorumu ve sahne enerjisiyle amfi tiyatroyu dolduran binlerce kişiyi coşturdu. Sevenlerinin özel ilgiyle karşıladığı Kenan Doğulu'ya konseri boyunca binlerce hayranı tüm şarkılarda dans ederek eşlik etti. Kenan Doğulu, konserin sona ermesinin ardından hayranlarının coşkulu tezahüratları üzerine yeniden sahneye çıkarak hayranları ile birlikte söylediği şarkıyla konserini noktaladı.
(Muhammet İsa Atagöz/İHA)

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:46   Tunceli'de su samuru görüntülendi
10:45   Karısını av tüfeğiyle öldüren koca konuştu: Telefonunda başka erkeklerle fotoğraflarını gördüm
10:45   Borsa güne düşüşle başladı
10:45   Tunceli'de su samuru görüntülendi
10:45   Eski sevgilisi ve erkek arkadaşına kurşun yağdırdı
10:44   Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Tunis ile görüştü
10:44   Marmaris'te İngiliz taraftarlar Liverpool'un zaferiyle coştu