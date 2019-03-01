01 Mart 2019, 22:49
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Kenan Doğulu ile Beren Saat'in Boşanma Arefesin Olduğu İddia Edildi

Kanal D'de Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı'nın sunumuyla ekrana gelen 2. Sayfa programında Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun aralarında problem olduğu ve ünlü çifttin boşanma arefesinde olduğu iddia edildi.

2.Sayfa'da yer alan habere göre; Beren ile Kenan'ın arasının açık olduğu iddia edildi. Kenan Doğulu'nun evliliğini kurtarmak için çaba sarf ettiği ancak Beren Saat'in boşanmak istediği belirtildi.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMADI

Geçtiğimiz günlerde 35. yaşına basan Beren Saat, sosyal medya hesabından bir doğum günü mesajı paylaşmış, bu mesajda ilk aşkı Efe Güray'dan da bahsetmişti. Saat, eşi Kenan Doğulu'ya ise satırlarında yer vermemişti. Ünlü oyuncunun bu mesajı sosyal medyada 'evlilikte kriz var' iddialarına neden oldu. Kenan Doğulu'nun eşinin doğum gününü kutlamaması da iddiaları güçlendirdi.

GEÇEN SENELERDE KUTLAMIŞTI

Doğulu, geçtiğimiz yıl 26 Şubat'ta "Sen bu dünyaya hediye doğmuş çok özel bir ruhsun canım sevgilim. Gözümde bir azize, kalbimde bir ateşsin. İyi ki varsın!" mesajını yayınlamıştı.. 2017'de ise Beren Saat'in yeni yaşını "İyi ki doğdun oyun arkadaşım, aşk ortağım. Güzel yüzün hep gülsün :) İyi ki varsın! Seni çok seviyorum..." mesajı ile kutlamıştı.

Magazin


YORUMLAR (11)
SİİTARA: zaten beren hanım gerçekten çok guzel bu kenan duğulu berenı tasımıyo
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ASK-İ MEMNU : Sen bihter ziyagilsin aptallık etme.
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ASKER: Mahkeme ver doğulu hakime sor eski sevgilisi için ağlayan kadın diye sor .turkiyede kimse bukadar modern olmaz düşünsene beraberken kadın
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MEMLEKETİM: Bunlarda bosanirsa, memleketimde bosanma sayisi 241879 oluyor. Kiyamet yakin.
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ZZ EBANİ: Böyle karım olsun, tanzim satıştaki soğan 20 TL olsun.
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