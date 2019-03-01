Kenan Doğulu ile Beren Saat'in Boşanma Arefesin Olduğu İddia Edildi

2.Sayfa'da yer alan habere göre; Beren ile Kenan'ın arasının açık olduğu iddia edildi. Kenan Doğulu'nun evliliğini kurtarmak için çaba sarf ettiği ancak Beren Saat'in boşanmak istediği belirtildi.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMADI

Geçtiğimiz günlerde 35. yaşına basan Beren Saat, sosyal medya hesabından bir doğum günü mesajı paylaşmış, bu mesajda ilk aşkı Efe Güray'dan da bahsetmişti. Saat, eşi Kenan Doğulu'ya ise satırlarında yer vermemişti. Ünlü oyuncunun bu mesajı sosyal medyada 'evlilikte kriz var' iddialarına neden oldu. Kenan Doğulu'nun eşinin doğum gününü kutlamaması da iddiaları güçlendirdi.

GEÇEN SENELERDE KUTLAMIŞTI

Doğulu, geçtiğimiz yıl 26 Şubat'ta "Sen bu dünyaya hediye doğmuş çok özel bir ruhsun canım sevgilim. Gözümde bir azize, kalbimde bir ateşsin. İyi ki varsın!" mesajını yayınlamıştı.. 2017'de ise Beren Saat'in yeni yaşını "İyi ki doğdun oyun arkadaşım, aşk ortağım. Güzel yüzün hep gülsün :) İyi ki varsın! Seni çok seviyorum..." mesajı ile kutlamıştı.