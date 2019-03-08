Doğum gününde kazada kaybettiği eski sevgilisini unutmadığını gösteren bir paylaşım yapan ve Kenan Doğulu ile boşanacakları söylenen Beren Saat'ten şaşırtan bir hamle gelmiş, SaatDoğulu ile çekilen fotoğraflarını silmişti.

KAFALARI KARIŞTIRDI

5 yıl önce ABD'de popçu Kenan Doğulu ile dünyaevine giren Beren Saat'ten boşanma iddiaları soruldu. Doğulu ile tüm fotoğraflarını silen Beren Saat verdiği cevapla yine kafaları karıştırdı.

Kenan Doğulu ile Boşanacağı İddia Edilen Beren Saat, Yaptığı Açıklamayla Kafaları Karıştırdı">

SORULARI GEÇİŞTİRDİ

Ünlü oyuncu Kuruçeşme'de görüntülendi. Bir mekan çıkışı objektiflere takılan Saat, boşanma iddialarıyla ilgili sorulan soruları geçiştirdi.

Kenan Doğulu ile Boşanacağı İddia Edilen Beren Saat, Yaptığı Açıklamayla Kafaları Karıştırdı" class="medium-insert-image-active">

"BANA ZAMAN VERİN"

Sildiği fotoğrafların sorulması üzerine ünlü sanatçı "Bana biraz zaman verin, düşüneyim" deyip kafa karıştırdı.

Kenan Doğulu ile Boşanacağı İddia Edilen Beren Saat, Yaptığı Açıklamayla Kafaları Karıştırdı" class="medium-insert-image-active">

"BOŞANMIYORUZ" DEMİŞTİ

Beren Saat'in evliliği bitirmek istediği ancak Kenan Doğulu'nun evliliği kurtarmak için çabaladığı iddia edilmişti. Önceki gün Maslak'ta konser veren Doğulu, boşanma iddialarını "Beren'le ilişkimizde bir sorun yok ayrılmıyoruz. Bu iddiaları kim, neye dayanarak çıkarıyor bilmiyorum, boşanmıyoruz" diyerek yalanladı.