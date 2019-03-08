08 Mart 2019, 14:52
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Kenan Doğulu ile Boşanacağı İddia Edilen Beren Saat, Yaptığı Açıklamayla Kafaları Karıştırdı

5 yıllık eşi Kenan Doğulu ile boşanacağı iddia edilen Beren Saat, yaptığı açıklamayla kafaları karıştırdı. Saat, boşanma iddialarına, " Bana biraz zaman verin, düşüneyim" cevabını verdi.

Doğum gününde kazada kaybettiği eski sevgilisini unutmadığını gösteren bir paylaşım yapan ve Kenan Doğulu ile boşanacakları söylenen Beren Saat'ten şaşırtan bir hamle gelmiş, SaatDoğulu ile çekilen fotoğraflarını silmişti.

KAFALARI KARIŞTIRDI

5 yıl önce ABD'de popçu Kenan Doğulu ile dünyaevine giren Beren Saat'ten boşanma iddiaları soruldu. Doğulu ile tüm fotoğraflarını silen Beren Saat verdiği cevapla yine kafaları karıştırdı.

Kenan Doğulu ile Boşanacağı İddia Edilen Beren Saat, Yaptığı Açıklamayla Kafaları Karıştırdı">

SORULARI GEÇİŞTİRDİ

Ünlü oyuncu Kuruçeşme'de görüntülendi. Bir mekan çıkışı objektiflere takılan Saat, boşanma iddialarıyla ilgili sorulan soruları geçiştirdi.

Kenan Doğulu ile Boşanacağı İddia Edilen Beren Saat, Yaptığı Açıklamayla Kafaları Karıştırdı" class="medium-insert-image-active">

"BANA ZAMAN VERİN"

Sildiği fotoğrafların sorulması üzerine ünlü sanatçı "Bana biraz zaman verin, düşüneyim" deyip kafa karıştırdı.

Kenan Doğulu ile Boşanacağı İddia Edilen Beren Saat, Yaptığı Açıklamayla Kafaları Karıştırdı" class="medium-insert-image-active">

"BOŞANMIYORUZ" DEMİŞTİ

Beren Saat'in evliliği bitirmek istediği ancak Kenan Doğulu'nun evliliği kurtarmak için çabaladığı iddia edilmişti. Önceki gün Maslak'ta konser veren Doğulu, boşanma iddialarını "Beren'le ilişkimizde bir sorun yok ayrılmıyoruz. Bu iddiaları kim, neye dayanarak çıkarıyor bilmiyorum, boşanmıyoruz" diyerek yalanladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kenan Doğulu, Beren Saat, Magazin


YORUMLAR (14)
ASLI: BU EVLİLİĞİN CİDDİ PROBLEMLERİ VAR. TABİ YAŞ FARKI BELKİ KENAN YAŞIM GEÇİYOR ÇOCUK YAPALIM DİYOR BEREN DUR DAHA BEN GENCİM DİZİ ÇEVİRECEM DİYOR. İKİSİDE KENDİNE GÖRE HAKLI.
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??: Beren üç kere boşol boşol boşol dedinmi boşanıyosun ama bunu okuduysan yeterli zaten boşandın artık :)
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ADINIZI YAZIN: Beren , bakışaların manalı, Kenan yanında emanet duruyor, fazla sürmez de, merakım BEKLEDİĞİN KİM Kİ. . ??
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İLHAN MİLHAN: netflixte berenin yeni dizisi başalıyor. reklam kokan hareketler....
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ALİ: ne olmuşki kim ölmüş ha nolmus
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