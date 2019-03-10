10 Mart 2019, 11:26
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Kenan Doğulu ile Boşanma Aşamasına Geldiği Konuşulan Beren Saat'ten Yeni Paylaşım

5 yıl önce ABD'de dünyaevine girdiği ünlü popçu Kenan Doğulu ile boşanacağı konuşulan Beren Saat,yine çok düşündüren paylaşıma imza attı.

Doğum gününde kazada kaybettiği eski sevgilisini unutmadığını gösteren bir paylaşım yapan ve Kenan Doğulu ile boşanacakları söylenen Beren Saat, boşanma iddiaları ile ilgili yöneltilen soruları geçen günlerde "Bana biraz zaman verin" diyerek yanıtsız bırakmıştı.

"SAVAŞMAK YORUCU"

Beren Saat, bugün de Instagram hesabından şu sözü paylaştı: Kadınlar erkeklerden daha fazla uyumalı. Çünkü ataerkillikle savaşmak yorucu"

Kenan Doğulu ile Boşanma Aşamasına Geldiği Konuşulan Beren Saat'ten Yeni Paylaşım">

KEYİFSİZ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

5 yıllık evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaşan Saat, önceki gün Nişantaşı'nda arkadaşı Esra Dermancıoğlu ile buluştu. Güzel oyuncunun keyifsiz halleri dikkatlerden kaçmadı.

Kenan Doğulu, Beren Saat, Magazin


YORUMLAR (10)
TAŞ KAFA: Bunlarınki fazla sürmez şaşırdıkmı tabiki hayır bu camia kim kime dum duma bıkmıştır bırakır nolacakki bir başka cevizci bulur kabre girince tersten görecekler ama iş işten geçecek
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LİDERİMİZ DÜRBÜNLÜ: MERT sen git biraz ilim irfan ögrende gel öyle konuş;)
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OÜ: Güzel kadın kıskanmayın
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BEN: Hakikaten İngilizcesi de müthişmiş (!) Bir de büyük harflere noktalama işareti konulmayacağını bilseymiş...
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