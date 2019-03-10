Doğum gününde kazada kaybettiği eski sevgilisini unutmadığını gösteren bir paylaşım yapan ve Kenan Doğulu ile boşanacakları söylenen Beren Saat, boşanma iddiaları ile ilgili yöneltilen soruları geçen günlerde "Bana biraz zaman verin" diyerek yanıtsız bırakmıştı.

"SAVAŞMAK YORUCU"

Beren Saat, bugün de Instagram hesabından şu sözü paylaştı: Kadınlar erkeklerden daha fazla uyumalı. Çünkü ataerkillikle savaşmak yorucu"

Kenan Doğulu ile Boşanma Aşamasına Geldiği Konuşulan Beren Saat'ten Yeni Paylaşım">

KEYİFSİZ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

5 yıllık evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaşan Saat, önceki gün Nişantaşı'nda arkadaşı Esra Dermancıoğlu ile buluştu. Güzel oyuncunun keyifsiz halleri dikkatlerden kaçmadı.