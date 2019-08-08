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Kenan Doğulu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Aslı İşler'den ilk açıklama

Kenan Doğulu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen oyuncu Aslı İşler'den , sosyal medya hesabından hakkında çıkan haberleri yalanladı.

08.08.2019 13:52
Kenan Doğulu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Aslı İşler'den ilk açıklama

Bir süredir haklarında boşanma haberleri çıkan Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin ihanet yüzünden boşanma kararı aldığı magazin gündemine bomba gibi düştü. Doğulu'nun Beren Saat'i kendisine ikizi kadar benzeyen oyuncu Aslı İşler ile aldattığı iddia edilmişti.

İDDİALARI YALANLADI

Şarkıcı ile adı yasak aşk söylentilerine karışan 26 yaşındaki genç oyuncu sosyal medya hesabından iddiaları yalanlayan bir açıklamada bulundu.

"ÇIKAN HABERLER ASILSIZDIR"

İşler, "Bugün adımı ve fotoğraflarımı kullanarak gerçeklik payı olmayan, 'iddia edildi' denilerek çıkan haberler asılsızdır" açıklamasında bulundu.


Kenan Doğulu, Magazin

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