Kenan Doğulu sevişme sahnesi olay olan eşine övgüler yağdırdı

Uzun bir aradan sonra Atiye dizisi ile hayranlarıyla buluşan güzel oyuncu Beren Saat'in ilk bölümündeki sevişme sahnesi büyük yankı uyandırmıştı. Eşinin sevişme sahnesine eşi Kenan Doğulu'nun yorumu ise merak konusu olmuştu. Ünlü şarkıcı ses getiren sahneyle ilgili eşini yere göğe sığdıramadı.

SEVİŞME SAHNESİ DAMGA VURMUŞTU

Netflix üzerinden yayınlanmaya başlayan Atiye dizisinin başrol oyuncusu Beren Saat, performansıyla herkesi kendine hayran bıraktı. İlk bölüme ise Saat'in sevişme sahnesi damga vurdu.

"ONUNLA GURUR DUYUYORUM"

Kenan Doğulu'nun, eşinin başrolde yer aldığı diziyi izledikten sonra eşine övgüler yağdırdı. Posta'nın haberine göre Doğulu, "Her sahnesi mükemmel. Beren'in performansına bir kez daha hayran kaldım, onunla gurur duyuyorum. Dünya çapında bir oyuncu. Mehmet ile harika partner oldular" sözleriyle eşini beğendiğini dile getirdi.

"ÇOK EKSTREM ŞEYLER YAŞANMIYOR"

Güzel oyuncu Beren Saat olay olan sevişme sahnesi ile ilgili olarak ise "Olması gerektiği gibi, çok da ekstra bir şey yok. Bizde sansür, olması gerekeni kısıtlamış durumda. "A bu sahnede cinsel bir içerik var mı?", "Öpüşüyorlar mı?", "Bunu böyle yazarsak ne olur?" gibi korkular yaşamadan, olması gerektiği yerden hikayeleri çekebiliyoruz. Yoksa "Biz özgürüz" diyerek çok ekstrem şeyler yaşanmıyor" yorumunda bulunmuştu.